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楊智佳：阿里質變 值分段吸

【明報專訊】恒生指數昨日上升563點，收報21,857點，主板成交2871億元，交投明顯增加。港股一方面與歐洲股市並駕齊驅，周一港股下跌，而當晚歐股仍然上升，於是周二港股補回升幅、收復失地。另一方面，關於蘋果（美：AAPL）與阿里巴巴（9988）合作的消息，帶動AI及蘋果概念股上漲，整體港股因而向好。

上日本欄提及，倘若恒指強勢突破周一高位21,681點，可作投機性買入，而周二恒指高開後升幅擴大，已達成短線買入條件。假如害怕高追即時摸頂，可以考慮分段向上溝的策略，將高追而虧損的風險減低。選股亦以人氣的AI概念為主，即使不幸遇上調整，年內AI概念仍會出現更熾熱炒風，理應浪比浪高。泡沫要形成的話，只要遠未去到終極爆破的時候，投資者早一點擁抱泡沫仍有勝算。

選股仍以AI概念為主 理應浪比浪高

美國政府仍有可能針對中國AI發出利淡的政策消息，港股的AI概念股有可能出現急調整；不過，假如美國遲遲不出手，又擔心AI概念股一升無回頭。我們沒有水晶球在手，調整與否往往事後才有答案，分段向上溝貨便能淡化當中影響。

根據The Information報道，蘋果選擇阿里巴巴合作開發中國iPhone的AI功能，並已向監管機構作出申請。據報道指出，蘋果主要是看上阿里巴巴的龐大網購網絡，能夠更理解消費者的喜好，於是促成合作。消息亦刺激阿里巴巴股價昨日上漲8%，收報113.8元。

AI應用增對阿里需求 利長遠股價

自從阿里巴巴發布最新AI模型後，直至上述與蘋果合作的消息，進一步確立阿里AI概念股的地位，倘若與蘋果合作的消息屬實，更可以視為阿里的質變。除了與蘋果合作之潛在收入之外，AI應用亦會加大對阿里雲的需求，同樣有利長遠股價，是值得分段吸納的大價股。

即使因政策消息而出現震倉，中國於禁令限制之下發展AI，是大勢所趨，中國沒能力將AI科技進展由0變1，發展相對慢，惟AI行業面向整個龐大的中國市場，需求只會遲到、不會缺席，概念股受惠只是遲或早反映於業績上。於股價未進入長線超買、估值未過高之下，投資者不會突然變得很悲觀，回吐幅度不會太大，而每次利淡消息拖累股價都是吸納機會。

今年內，估計AI概念仍有一輪強勢炒上的機會，無論美股抑或港股亦然。阿里巴巴市帳率大約2倍，AI概念加身，估值不僅於此。即使假設阿里是四分之一隻AI概念股，未來尚有上升空間。

留意萬國數據 現估值水平可買

阿里巴巴自2022年5月至今，形成接近3年的大型潛伏底，頸線處於118.7元，可將阻力位設於120元，倘若強勢突破，年內目標價可設於180元，即市帳率3倍水平。

至於其餘選擇，亦可留意萬國數據（9698）。市場憧憬中國突破美國禁令發展AI，大語言模型能夠以較低算力及資源訓練，長遠能推動數據中心高速運算需求，萬國數據勢成為年內炒作AI概念的熱點港股之一，市帳率2.3倍是能接受買入之估值水平。至於美股上市的世紀互聯（美：VNET）走勢更強，倘回吐亦可吸納。

[楊智佳 還看今朝]