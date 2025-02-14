moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港股升665點後倒跌 成交近3800億 北水走資 恒指曾累漲逾兩成進技術牛市

標籤：經濟

【明報專訊】AI繼續帶領港股再創4個月高位，恒指昨一度飈逾600點，高見22,523點，再創超過4個月高位，但A股尾市跌勢加快，多隻股份於高位出現回吐，拖累港股尾市蒸發所有升幅之餘，最終倒跌43點收市，22,000關得而復失，成交增至近3800億元亦為4個月高位。資金繼續尋找AI投資題材，科技相關股份續成領頭羊，阿里系、快手（1024）、美團（3690）、百度（9888）最高升幅曾介乎7%至15%不等。

美國債息向上拖累隔晚美股顯著受壓，但恒指在科技股帶領下，昨日裂口高開100點後反覆向上，及後突破22,000點關，午後升幅曾擴大至665點，但A股尾市下跌，觸發港股於高位的獲利盤湧現，大市一度倒跌122點，恒指最終跌43點或0.2%，收報21,814點，國指跌55點或0.7%，收報8002點，科指跌45點或0.87%，收報5235點。

北水轉淨流出10.3億 盈富被淨沽31億

北水南下轉為淨沽出10.3億元，盈富基金（2800）被淨沽31億元，騰訊控股（0700）及小米集團（1810）分別遭淨沽17.7億元及10.3億元，阿里巴巴（9988）繼續成為北水買入目標，全日獲淨買入17.3億元。中芯國際（0981）及中移動（0941）分別獲淨買入9億元及5.3億元。

阿里巴巴曾升9.2% 成交逾400億

阿里巴巴主席蔡崇信確認與蘋果（美：AAPL）合作（見另文），股價一度升9.2%，高見124.3元的3年高位，收市升幅縮窄至2.5%，成交金額逾400億元；同系阿里健康（0241）更曾升兩成，惟收市僅升3%；阿里影業（1060）升7.7%。快手新春團購活動商品交易理想，收市升6.3%，為表現最好藍籌，其成交股數與阿里齊創逾5年高位。百度的文心一言4月起全面免費（見另文），股價一度急升12%，收市升5.7%，曾升8%的美團收升不足3%，小米創上市新高後倒跌5.5%，騰訊亦偏軟。其他近日急升的藍籌股皆見回吐，比亞迪電子（0285）挫7.6%，為跌幅最大藍籌，比亞迪股價（1211）跌3.7%，聯想（0992）及中芯分別跌5%及4%；友邦（1299）逆市急升半成，匯控（0005）一度升穿85元，收市微升0.5%，連升8日。

而繼月初恒生科技股指數出現技術性牛市後，恒指從1月13日的低位18,671點，升至昨盤中高位22,523點，即一個月累升3852點或20.6%，一度踏入技術性牛市（見圖）。第一上海首席策略師葉尚志表示，昨天雖跌幅不大，但高位計回吐逾700點，明顯出現回吐壓力，大市已有進入升後整固階段，目前恒指10天線正上移至21,034點，可視之為後市的技術支撐位。

高盛：區內AI股估值仍吸引

另外，持續有大行吹奏人工智能（AI）概念未炒完下，高盛發表亞太投資策報告，指區內不同產業的AI股價目前估值與歷史5年平均範圍相比為合理，但考慮2025/26年EPS複合增長率達兩成以上，目前估值看來相當吸引；又提出3個AI投資主題，包括AI相關應用服務層面、蘋果產業鏈更新概念，以及具AI領先技術的公司。

明報記者