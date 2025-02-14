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蔡崇信確認 阿里蘋果AI合作

【明報專訊】阿里巴巴（9988）主席蔡崇信確認，蘋果（美：AAPL）已經選擇阿里巴巴作為其在內地市場的人工智能（AI）合作伙伴。阿里巴巴昨日股價最高曾升逾9%，見124.3元的3年新高，之後隨大市回落，收市報116.7元，升2.9元或2.5%，成交金額高達400.55億元。

匯豐：阿里將獲新收入來源

早前有外地媒體報道表示，蘋果正與阿里巴巴合作，計劃為iPhone用戶開發新的AI功能。蔡崇信在阿聯酋迪拜舉辦的「World Governments Summit 2025」高峰會上回應傳聞，表示蘋果iPhone採用邊緣運算（Edge Computing，即在設備端直接處理數據），在進入內地市場時或受監管等因素影響，因此需要尋求本土的AI合作伙伴。蔡崇信稱：「蘋果非常『挑剔』（selective），他們曾與多家中國公司磋商，最終選擇與我們合作。他們希望利用我們的AI技術來提升手機表現。因此，我們非常幸運且十分榮幸，能與Apple這樣優秀的公司合作。」

匯豐認為，阿里巴巴與蘋果的合作可能帶來幾點潛在利好，包括透過提供應用程式界面（API）銷售或授權費用，阿里巴巴的雲業務或將獲得新的收入來源；阿里巴巴的AI能力將有所提升；以及使用者活躍度也可能因此提高。該行續稱，預計在3月底於上海舉行的蘋果開發者大會上，將有更多合作細節公布。

據報蘋果仍保持與百度合作

另外，據外媒《The Information》引述兩名知情人士報道，即使蘋果加入阿里成為合作伙伴後，蘋果仍繼續保持和百度合作，為內地iPhone用戶開發AI功能。具體來說，百度一直在開發AI驅動的搜尋功能，可以處理圖像和文本，並升級到中文版的Siri語音助理，作為Apple Intelligence功能的一部分，並已於美國和其他幾個國家推出，但內地尚未有推出時間表。