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百度文心一言4月起免費 股價急漲5.7％

【明報專訊】DeepSeek（深度求索）推出旗下DeepSeek R1免費大型語言模型（LLM）後，各科技公司亦將旗下LLM轉為免費。百度（9888）宣布，旗下LLM文心一言將於4月1日起全面免費，所有電腦（PC）及應用程式（App）用戶，均可使用文心系統的最新模型，以及超長文檔處理、專業檢索增強、高級AI繪畫、多語種對話等功能，另外，文心一言亦推出「深度搜索」功能。

百度股價昨日升近5.7%至94元，為去年10月14日以來的收市價高位，成交金額達44.58億元。

百度宣布，文心一言推出「深度搜索」功能，現可以於文心一言官網上體驗其功能，至4月1日起將開放公眾免費使用。百度表示，「深度搜索」具備更強大的思考規劃和使用外部工具能力，可為用戶提供「專家級」內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。百度引述公開數據顯示，截至去年11月，文心一言用戶規模達4.3億，文心大模型日均調用量超過15億次，較2023年升逾30倍。

OpenAI將推新「GPT-4.5」模型

除百度之外，美國生成式人工智能（GenAI）巨擘OpenAI行政總裁Sam Altman亦表示，將於數周內推出新「GPT-4.5」模型，免費版的ChatGPT將於標準智能設置下，無限制使用GPT-5對話，但會有防止濫用機制。