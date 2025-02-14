moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

標普料今年甲廈租金最多跌一成 返2012年

【明報專訊】國際評級機構標普發表報告，預期本港寫字樓租金今年將持續下行，估值亦會跟隨下跌，意味着持有甲級寫字樓物業的主要發展商，將面臨物業估值下調的影響。標普又預測，今年香港甲級寫字樓租金將下跌8%至10%，跌幅較之前估計的5%更深，意味着租金將回落到2012年的水平。該行又預計，陷入困境的業主出售寫字樓的情况可能會增多，即使是最穩健的收租股的估值也會受到衝擊。

陷困境業主售寫字樓料增多

標普全球評級高級分析師鍾嘉裕表示，香港發展商必須面對經濟不明朗因素及新落成的寫字樓競爭，並預期業主將採取更多措施挽留租戶，包括在續租時加大減租力度。

標普全球評級信貸分析師Ricky Tsang則表示，相對過去5年租金的持續下降，主要收租股的帳面估值仍然相當穩定，但此類交易將為基準估值提供定價據點，可能會導致香港寫字樓的資產公允價值受到更大的打擊。不過市場仍有好消息，過去一年本港寫字樓樓面吸納量增加，反映需求上升或會吸收新供應量，但需求仍遜於疫情前。

過去1年寫字樓樓面吸納量增加

標普在去年10月曾發表報告稱，香港商業地產行業正經歷亞洲金融風暴以來最嚴重的下行周期，持有大量香港商業地產物業的個人和較小型、以及財務上進取的發展商，會因為不能以現時租金回報率承擔借貸成本，引發資產以大幅折扣出售，而對這些發展商風險敞口最多的小型銀行，將會受地產行業低迷影響。