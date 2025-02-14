人行幣策季報措辭更寬鬆 或反映將加強流動性支持

推動息口「穩中有降」改「下降」

此外，人行在傳導降息方面，從第三季推動企業和居民信貸成本「穩中有降」，第四季直接改為「下降」，並新增提及更好把握存量與增量關係，注重盤活現有金融資源，提高資金使用效率，發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，並個別提及進一步加強對科技創新、促進消費的金融支持。

人行提及的政策層面亦較第三季廣闊，人行提及下一步的宏觀調控，從單純加強貨幣政策強度、精準性，改為增強宏觀政策協調配合，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，支持擴大內需、穩定預期、激發活力，促進經濟穩定增長。

匯率方面，人行維持保持人民幣在合理均衡水平上基本穩定的立場，並加強穩定匯率用語，從「強化預期引導」，改為「增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險」。美元周三晚因1月通脹回暖而上升，人行昨將人民幣中間價定於7.1719，較周三下調9點子（1元等於1萬點子），惟繼續較市場測算大幅偏強約1300點子。開市後美元回落帶動在岸人民幣收復7.3，截至昨晚8時半報7.2968，上升120點子，離岸人民幣報7.3016，上升100點子。