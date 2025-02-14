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美高梅中國上季經調整EBITDA跌3%

【明報專訊】美高梅國際（美：MGM）公布去年第四季及全年財務數據，旗下美高梅中國（2282）上季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達21.26億元，按年減少2.92%，主要受到美獅美高梅季內EBITDA按年減少逾一成所致；全年EBITDA則達90.57億元，創歷史新高。該集團聯席董事長William Joseph Hornbuckle在與分析員會議時表示，有信心集團的市場佔有率可維持在中位的雙位數。

料市佔率維持中雙位數

美高梅中國昨收報10.34元，升6.49%，為六大博彩企升幅最大。瑞銀發表報告指出，美高梅中國去年第四季EBITDA輕微好過預期，撇除貴賓博彩，其EBITDA按年增長6%，比市場預期的2.59億美元為高，但與其預期一致。瑞銀更引述管理層指出，農曆年檔期表現正面，到訪旗下項目的旅客數目按年增長18%。

Hornbuckle在分析員會議上指出，集團EBITDAR（除息稅、折舊、攤提和重組或租金成本前利潤）為歷年最佳，季度淨收入按年增長4%，並在去年實現市場佔有率逾16%。在農曆新年駐場表演曾實現單日售出門票並迎來逾1萬遊客。總體而言剛過去的農曆新年取得很大市場佔有表現。

受惠於贏率上升，集團去年第四季實現收益淨額10億美元，按年增長4%；整體日均博彩毛收入按年增長29%。按項目劃分，澳門美高梅及美獅美高梅去年第四季EBITDA分別為9.11億及12.16億元，按年分別增長10.42%及下跌10.98%；全年EBITDA分別達38.3億及52.29億元，按年增長20.79%及28.65%。