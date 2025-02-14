許正宇：整合港會計所名單 助內企「出海」

許正宇亦於財庫局網誌撰文表示，內地企業「出海」步伐日益加快，企業拓展業務版圖至「一帶一路」國家及其他地區時，往往面對地緣政治、市場環境、當地法規、文化等多方面的不確定性，極需要各類專業服務的支持和引導。

證監年內提優化上市要求

網誌文章亦附上香港會計師公會制定的「助力中國企業『出海』會計師事務所名單」，當中包括59家會計行，並列明各會計行的聯絡方式、過去是否擁有成功助中國企業「出海」的案例，以及各事務所自身專長的海外市場等資訊。

另外，許正宇昨日出席深圳前海會議表示，為配合需要拓展海外業務的內地包括大灣區企業在港融資，香港已優化上市批核流程，另證監會和港交所（0388）並正就優化上市要求、市場結構及提升公司管治等進行全面研究，將在年內提出優化建議，以進一步協助內地企業籌資。