本田日產撤合併 晉全球三強夢碎 日產財政堪憂 鴻海成潛在合作伙伴

鴻海董事長劉揚偉表示，正與持有日產36%股權的雷諾（Renault）（法：RNO）商討合作，對購買日產股權持開放態度，前提是要建立合作伙伴關係。不過日產社長內田誠表示，管理層尚未與鴻海正式談判。

日產：無法接受納本田旗下

本田最初同意將兩家車企歸入同一控股公司，不過市值約為日產5倍的本田，其後試圖將日產收歸旗下。對於試圖改變交易條款，本田社長三部敏宏昨表示，如果日產保留對董事會的影響力，可能導致決策遲緩。日產社長內田誠則表示，無法接受成為本田旗下子公司，因為「我們不能確定能保留多少自主權」。

不過兩家公司表示，雙方將繼續與三菱汽車保持戰略合作伙伴關係，對電池、自動駕駛、軟件及電動車技術的研發進行合作。三部敏宏表示，很遺憾無法達成協議，但「我們現在對雙方的協同效應有共同認知，可利用現有的戰略合作伙伴關係」，促進業務發展。三部表示，本田不會考慮對日產敵意收購，而日本政府也沒有發起或參與日產的談判。

彭博社指出，合併失敗可能對3家公司產生重大影響，對陷入困境的日產影響尤甚，它現在必須尋找其他救命草來挽救其脆弱的財務狀况。日產昨公布，將截至3月底的2024財年營業利潤預測，下調至1200億日圓（約60億港元）。相比下，本田昨仍預計在截至3月底的2024財年，營業利潤可達1.42萬億日圓（約719億港元）。

日產乏新型電動車 難在中美競爭

本田表示，由於美國市場的復蘇，抵消了日本、中國及東南亞市場銷售停滯的影響。本田在截至12月底的第三財季，營業利潤為3970億日圓（約200億港元），大致符合市場預期。彭博社指出，本田此前希望借助合併，擴大公司規模，加強與其他對手競爭，而日產則尋求金融救助。去年11月，日產表示，由於業績惡化，將在全球裁員9000人，並將全球產能縮減兩成。

彭博社指出，日產在日本和中國市場的銷量一直下滑，在其最大的市場美國，銷售同樣疲弱。由於產品陣容過時，導致庫存積壓，促使其降價促銷，令盈利大跌。直至今年初，日產仍缺乏最新型的電動車及混合動力車，無法在中國和美國市場有效競爭。即使與本田合併，仍無法彌補與比亞迪（1211）及特斯拉（Tesla）（美：TSLA）等電動車廠的競爭差距。

日產表示，將積極尋求其他合作機會。分析師表示，該公司可能會尋求協助，以鞏固財務狀况，並開發新技術。

（綜合報道）

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