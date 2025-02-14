楊智佳：匯量科技先備忘 候破高位

年初至今，資金由美股市場流進歐洲股市及港股，歐股與港股走勢漸見同步。港股即市急回吐過後，執筆時德國股市DAX指數高開高走上升逾1%，與港股情况相若，突破了日、周、月線保歷加通道上軸，呈現技術超買；至於倫敦富時100指數則高開低走倒跌。港股高位急回後能否於周五回穩，不妨參考周四晚歐洲股市表現。

恒指以中資股為主，與倫敦富時100指數的分別，在於科技股的比重。富時100指數清一色以傳統股為主，恒指近年增加了具備科技發展潛力的股份比重。年初至今恒指升幅8.7%，反先了富時100的7.2%升幅，主因AI板塊利好消息帶動恒指加速上升。若撇除AI利好消息的因素，恒指大概是跑輸富時100及德國DAX指數的產物，這正正反映中國傳統經濟表現相對歐股更弱勢。不過，DeepSeek跑出之後，觸發中國AI的投資需求，這是港股擁有而歐股普遍缺乏的元素。

港股AI股不多 或獲大量資金流入

無論從中國投資者抑或海外投資者的眼中，中國傳統行業缺乏投資的亮點，假如需要投資傳統股，港股剩下高息的中移動（0941）及內銀股等等，其餘傳統股份板塊倒不如買入歐美股票。只有中國AI概念，目前才剛剛進入具意義的投資周期，情况與2023年的美股科技股相若。因此，讀者不妨將港股市場上AI與非AI的股份分割出來，目前為數不多的AI概念股，年內很大機會獲得大量資金流入。

中國AI發展模式 大概與美相若

由ChatGPT引發的生成式人工智能（AIGC）浪潮已發展兩年，中國因晶片禁令制約了AI發展，不過，DeepSeek反映中國AI於限制之下發展仍有出路。美國的兩年AI投資浪潮當中，先由AI供應鏈展開序幕，目前炒作主題逐漸轉至AI應用股份，包括Palantir（美：PLTR）、AppLovin（美：APP）、Cloudflare（美：NET）等等。至於中國參考美國AI發展模式下，大概會向相若路徑進發。

匯量科技倘破10.36元 將展新升勢

上述的AppLovin最近公布去年第四季業績，收入盈利均大幅增長，該公司主要透過AI技術提升手遊廣告的分派效率，最近季度更進軍美妝、時裝廣告界別，效果亦相當理想，預計將會快速擴充。AppLovin股價由2023年1月低位至今，已上升逾50倍，成為全球最成功的AI概念股之一。

於港股市場上，若要尋找業務相同的中國版AppLovin，便是匯量科技（1860）。於AppLovin發展路徑參考之下，匯量科技能否複製成功模式，當然要看看公司的AI發展競爭力。然而，匯量科技的市值只有AppLovin的百分之一，於港股AI概念股為數有限之下，匯量科技今年仍有破頂而上的潛力，如欲於港股市場搜尋低市值AI股，不妨先行備忘此股。

昨日匯量科技向上突破適逢港股急回吐，陰陽燭出現射擊之星形態，倘若後市強勢突破昨日高位10.36元，預料將出現新一輪升勢。

[楊智佳 還看今朝]