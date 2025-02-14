多倫多樓市受惠經濟改善移民政策

自新冠疫情以來，多倫多的房地產市場經歷了一段特殊的調整期。許多打工仔選擇暫時撤出市中心，轉向周邊地區，導致市中心房價短暫下跌。不過，隨着疫情逐漸穩定和經濟復蘇，房價再次上升。根據最新數據，2024年多倫多的房價持平，市場需求依然強勁，特別是低層住宅和城郊地區住宅。

專家預測，隨着經濟回暖和移民政策放寬，多倫多的房價在2025年將繼續穩步上升。這主要是由於人口的增長和城市的擴展所致，需求將超過供應，推動房價上升。中介公司對周邊地區持樂觀態度，因為該些地區的生活成本相對較低，將吸引更多家庭和年輕人選擇置業，進一步促進房價上升。

工作模式轉變 投資者追捧郊區

展望2025年，市場上將出現更多元化的住宅類型。隨着工作模式的變化，愈來愈多的人選擇在家工作，並要求擁有更大的生活空間。公共交通的改善和基礎設施的升級，將使東部和西部的某些地區吸引投資者入市。此外，周邊的郊區如密西沙加和萬錦市等，也將成為投資者的熱點。

經濟對地產市場的影響不容忽視，預計2025年，加拿大經濟將持續增長，失業率將保持在相對低位，這將加強消費者信心，提高購房意願。隨着經濟回暖，工資水平有望上升，這將進一步推動購房需求。

加拿大一直以來都是一個移民國家，預計到2025年依然會有不少移民選擇定居多倫多。這將直接增加住房需求，進一步推動房價上升。根據統計，移民對多倫多地產市場的貢獻佔了相當大比重，尤其是在多元文化的社區。此外，政府可能會出台更多促進房地產市場的政策，例如提供買樓補助或降低按揭利率，這些政策能夠有效降低首次置業者負擔，促進市場活躍度。Bridgemarq房地產代理Phil Soper表示，2024年底，多倫多所有類型的房產平均價格在11月份達到了110.6萬加元，按年增長2.6%。安大略省的多種經濟因素正在推動市場，這也反映在住房市場的強勁表現上。

展望2025年，Phil Soper預計多倫多的房價增長速度將超過溫哥華。他提到，2025年多倫多房屋市場各類房產的銷售將包括公寓、連棟別墅、半獨立住宅和獨立住宅，其中公寓市場仍然低迷。他預期到年底，公寓價格將基本保持平穩，並預測將比2024年略低1%。Phil Soper認為，公寓市場將是2025年復蘇最慢的市場，因為公寓供應量增加，許多新建公寓已經上線。

代理料今年多倫多房價跑贏溫哥華

根據多倫多地產局的報告，預計到2025年，房屋需求將超過供應，尤其是在市中心和熱門社區。該報告指出，人口增長和經濟復蘇將推動需求，預計會上升。獨立住宅將在2025年最受歡迎，隨着2025年利率逐步下降，首次置業人士能夠重返市場。根據加拿大統計局的數據，預計到2025年，加拿大的GDP增長將保持穩定，失業率將保持在低位，這將進一步促進購房者的信心，推動房價上升。根據地產專家的分析，供應鏈問題和建築材料成本上升將限制新樓的建設，導致供應不足。

綜合以上各項報告，多倫多的房價在2025年預計將有單位數字升幅，這一趨勢反映了市場對於持續增長的期待，以及多種因素共同推動的結果。

供應鏈問題導致供應不足

位於多倫多市中心濱水社區的Concord Canada House，毗鄰地標性建築CN Tower、時尚區及唐人街，區內設有特色餐廳及商店、銀行和藥房等基本配套，生活便利。Concord Canada House社區擁有12萬平方英呎的零售空間，佔地8英畝的獨木舟社區娛樂中心。

Concord Canada House被譽為「加拿大最高」的雲端休閒娛樂設施，內設68層樓的Sky Gym空中健身室、79層的SkyLounge，以及10樓的多用途遊泳池。設施還包括按摩浴池、桑拿、放映室、遊戲室、會議室和戶外燒烤場等，為住戶提供了豐富的休閒娛樂選擇。

交通方面，Concord Canada House毗鄰TTC公交車和街車站，步行數分鐘即可到達交通樞紐Union Station。自行駕車亦十分便利，行駛到Gardiner Expressway只需1分鐘，離唐人街和金融街分別只有3分鐘和10分鐘車程，數分鐘車程可達湖心島機場。該項目還鄰近多倫多大學主校區以及Toronto Metropolitan University等多所大學。

總的來說，加拿大的經濟增長及移民政策的改善將成為多倫多房地產市場的強勁推動力。隨着市場需求持續增長和住宅類型的多樣化，2025年多倫多的房地產市場將持續吸引投資者的注意。Concord Canada House等高端住宅項目，無疑將成為未來市場的一個重要焦點。未來幾年，加拿大的經濟和房地產市場將面臨挑戰與機遇並存的局面。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]