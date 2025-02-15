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內地新貸5.1萬億社融增7萬億 創新高

【明報專訊】內地1月社會融資規模增量與新增人民幣貸款均創歷來新高，人民銀行公布1月社融增量為7.06萬億元（人民幣，下同），多於市場預期的6.5萬億元，比去年同期多5833億元。1月社融增量加快受政府債券加快發行帶動，1月內地發行政府債券達9.2萬億元，1月政府債券淨融資錄得6933億元，按年多3986億元。1月社融存量為415.2萬億元，按年增8%與12月相同，分析認為政府以外的家庭和企業融資需求是否明顯反彈，仍要時間觀察。

1月社融增量其他項目，包括對實體經濟發放人民幣貸款增加5.22萬億元，按年多增3793億元。企業債券淨融資增量4454億元，按年多134億元，非金融企業境內股票融資473億元，按年多51億元。被視為表外融資項目的未貼現銀行承兌匯票增4653億元，委託貸款增449億元，信託貸款增623億元，三項合共按年少增284億元。

去年底內地放寬貨幣政策，並促進各地重大項目建設盡早啟動，帶動1月新增人民幣貸款額達5.13萬億元，較市場預期4.53萬億元為高。企業單位貸款增加4.78萬億元創新高，其中短期和中長期貸款，分別增加1.74萬億元和3.46萬億元。住戶貸款增4438億元，與按揭貸款相關的中長期貸款增4935億元，惟短期貸款減少497億元。

分析：融資需求沒惡化 亦無明顯反彈

截至1月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長7%，低於市場預期和12月的7.3%。人行本月起更改狹義貨幣（M1）統計定義，將個人活期存款和非銀行支付機構客戶備付金納入範圍，1月M1按年增長0.4%，優於市場預期按年下跌0.5%。據新統計定義，M1在去年12月已回復1.2%按年增長，結束7個月連跌。

銀行在年初的融資額度較為寬裕，因此1月為內地融資傳統高峰。法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷認為，社融存量增速與12月持平，反映去年底內地推出經濟刺激政策後，整體經濟融資需求穩定，雖然沒再惡化，但亦未見明顯反彈。另外，今年春節在1月份，銀行和企業或在長假前完成貸款，他認為需要觀察整體首季企業和家庭貸款需求能否反彈，融資需求趨勢才有較明顯的信號。