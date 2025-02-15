證監審視8券商 防IPO過度融資 梁鳳儀：超購「含金量」遜以往 高倍數新股不一定升

明報記者 江陵凱

過往券商需要為每位客戶預留孖展借貸全數金額，惟自FINI於2023年11月推出後，券商只須按規定預留IPO中，可獲配發最高股數的金額，變相券商資金成本大減，各券商並紛紛推出超高槓桿倍數孖展優惠「吸客」。券商向客戶徵收小額按金、即可承造大額新股孖展，直接推高新股公開發售超額認購倍數。

FINI出台後 券商推高槓桿孖展

如富途於早前就草姬（2593）向客戶開放100倍槓桿，針對私享客戶更開放200倍槓桿，另亦提供新股認購免融資利息及免認購手續費。草姬最後於公開發售錄約6083倍超購，為歷來第二高超購倍數的「超購王」，雖然草姬去年12月19日上市時升約10%，但於上市翌日跌穿發行價3.75元。草姬截至昨日收市報2元，累跌近47%。

除草姬外，過去一年五大超購倍數新股當中（見表），超購2502倍的優博（8529）亦於上市翌日跌穿發行價；超購近2480倍的元續科技（8637），更於掛牌首日出現大瀉近四成等令人費解的現象，至今股價累跌約64%。

黃天祐：倘降上市門檻 難保質素

證監會主席黃天祐表示，證監會有與港交所（0388）檢視新股上市要求，當中包括公司的盈利要求等，認為目前而言屬合適，但會定期檢討。他續指出，若降低新股上市要求，雖新股數目增加，惟質素則會「良莠不齊」。

另港交所去年12月就優化新股定價機制及降低「A+H股」上市門檻作諮詢，包括調整「A+H」公司於港上市的最低H股門檻由15%降至10%，或H股上市時預期市值至少30億元，並由公眾人士持有。黃認為降低上市門檻不應只針對內地企業，因香港作為國際金融中心，他認為對所有地區公司應一視同仁。