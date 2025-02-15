大酒店料轉蝕9億 倫敦半島酒店折舊升

投資物業重估虧損6億

公告稱，去年業績較2023年遜色，主因倫敦半島酒店於2023年9月開業，致去年折舊上升約30%。淨融資費用增加約150%，主要由於倫敦半島酒店開業後不再資本化有關該酒店項目的貸款利息及利率高企。此外，集團去年錄得投資物業重估虧損約6億元，而2023年則錄得重估收益1.86億元。公告續指出，由於集團投資緬甸仰光半島酒店項目的發展工作仍處於擱置狀態，緬甸旅遊市場的前景仍不明朗，導致該項目減值撥備約1.6億元。

譚仔少賺45%至5900萬

由日本丸龜製麵母企東利多（Toridoll）控股的譚仔國際（2217），亦在昨日公布截至去年12月底止9個月業績，錄除稅後溢利按年下跌45.4%至5900萬元，盈利接近減半；收益21.3億元，按年增長2.6%。公告稱，譚仔控股股東海外分部業務錄溢利19.3億日圓，按年跌34.46%，收益785.1億日圓，升約21.3%。譚仔自2月4日起至今依然停牌，以待根據收購及合併守則發布構成公司內幕消息公告。譚仔2月3日收報0.9元，市值12.12億元。