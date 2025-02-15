moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FT：Shein或延至下半年英上市

標籤：經濟

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息人士報道，中國快時尚巨頭Shein的英國IPO計劃或因美國總統特朗普宣布取消對華小額包裹關稅豁免而延遲。消息人士稱，Shein曾在投資者路演中透露將於今年復活節前在倫敦上市，但由於市場環境變化和監管不確定性，上市計劃或延至下半年。Shein拒絕置評。

受美撤華小額包裹關稅豁免影響

報道指出，Shein最初計劃於紐約上市，但最終因在美國屢受阻滯而轉向倫敦。Shein已在去年6月向英國監管機構提交IPO文件，惟仍需等待英國及中國兩地監管部門批准。而Shein聯合創始人許仰天曾於去年10月與英美投資者會面，為上市作準備。該公司在2023年融資時的估值達660億美元（約5137億港元），但據路透社今年2月初最新報道指出，Shein計劃下調其倫敦IPO的估值至500億美元（約3891億港元），較其2023年的融資估值調低近四分之一。

報道續指出，Shein與其競爭對手、拼多多（美：PDD）旗下電商平台Temu的銷售情况均受地緣政治影響。據美國國會報告估計，超過三成運往美國的小額免稅商品來自Shein和Temu，更有逾半數此類商品來自中國，平均訂單價格約50美元。2024年前三季，小額免稅商品的出貨總價值高達478億美元。分析師表示，特朗普的關稅政策或將損害Shein及Temu的盈利能力，推高其產品價格。