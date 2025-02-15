愛馬仕上季銷售升18% 勝預期

市值突破2.4萬億 歐第四大企業

愛馬仕昨宣布計劃派發每股10歐元特別股息，並將向超過2.5萬名員工提供4500歐元（約3.67萬港元）獎金。該股昨在巴黎股市一度升5%，市值曾突破3000億歐元（約2.4萬億港元），成為歐洲市值第四大企業。

愛馬仕近年市值，與法國市值最大企業——奢侈品巨擘LVMH（法：MC）顯著收窄，後者目前市值約3575億歐元（約2.9萬億港元）。儘管愛馬仕的市值，相當於LVMH八成以上，但愛馬仕的收入只有LVMH不到五分之一。不過相比愛馬仕第四季銷售額的雙位數百分比升幅，LVMH的升幅只有1%。歐股奢侈品股價昨普遍上漲。LVMH昨升約1%，而Gucci母公司開雲集團（法：KER）升約2%。

愛馬仕第四季所有部門都實現收入增長，其中規模最大的皮革部門季度收入更按年增長近22%。彭博社指出，愛馬仕表現優於同業，部分由於其客戶來自最富裕的階層，在經濟前景不確定時，這些客戶仍維持巨額消費，購買力高於一般奢侈品牌的中上階層顧客。愛馬仕的Birkin及Kelly系列手袋都有客戶輪候名單，使愛馬仕擁有強大的定價能力。

愛馬仕執行主席Axel Dumas稱，現判斷今年中國及全球銷售趨勢為時尚早，對2025年銷售維持樂觀，但上一年的對比基數將會較高。Dumas稱，今年迄今，在全球漲價幅度介乎6%至7%。對於美國的關稅威脅，Dumas稱，愛馬仕有很多法國製造的貨品，當關稅上調，愛馬仕就會加價。

（綜合報道）

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