OpenAI拒馬斯克收購掀罵戰

指收購建議不符最佳利益

CNBC引述OpenAI代表律師William Savitt向Marc Toberoff致送的函件指出，OpenAI董事會認為收購建議不符合OpenAI使命的最佳利益，並稱馬斯克大肆宣傳的收購建議根本並非正式出價。Toberoff則表示，董事會負有嚴格的受託責任，要代表慈善機構仔細考慮有關出價，因該慈善機構出售的是牟利企業的控制權。

OpenAI在去年底公布將擴大牟利部門，非牟利部門不再擁有監督權。Toberoff指Bret Taylor雖稱OpenAI為非賣品，但OpenAI控制牟利企業，其重組的目標只是讓Sam Altman等人受惠，並非惠及慈善機構，批評是一項典型的自私交易，更質疑如何對全人類帶來好處。

xAI洽新融資 估值或達750億美元

與此同時，馬斯克繼續擴大旗下人工智能公司xAI的投資，彭博引述消息人士稱，xAI正與紅杉資本和Andreessen Horowitz等現有投資者磋商，進行新一輪100億美元融資，屆時估值可能升至750億美元。xAI去年12月剛完成60億美元融資，若新一輪落實，xAI累計融資額將增至224億美元。

另外，消息人士指xAI將與戴爾（美：DELL）達成伺服器採購協議，以支援研發Grok AI模型，料涉資超過50億美元。伺服器將搭載Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的GB200圖像處理器，預計於年內交付。消息帶動戴爾上周五最多升6％，收市報116.88美元，升3.74％。