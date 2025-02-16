通脹憂慮紓 納指重上2萬關

台積電據報研購英特爾晶片廠

總結全周，美股三大指數轉跌為升，納指升2.58％，標指升1.47％，道指升0.55％。上周五標指科技股和通訊股指數分跌上升0.6％和0.41％，為最佳表現行業指數，Meta（美：META）連升21個交易日，上升1.11％收報736.67美元，續創收市新高。彭博引述消息人士稱，台積電（美：TSM）考慮應特朗普政府要求，取得英特爾（美：INTC）晶片工廠的控股權，消息帶動英特爾上周五跌幅由5.3％收窄至2.2％，收報23.6美元，台積電升1.03％，收報203.9美元。

6月減息概率稍增 美匯兩月低

市場普遍預期聯儲局要到9月才會在今年首次減息，不過消費數據差過預期，上周五市場料6月減息概率，較上周二增加6.72個百分點至40.4％。美匯指數下跌0.24％，收報106.79的兩個月低位。

盈透證券高級經濟師Jose Torres認為，上周中公布的1月通脹反彈影響減息前景，不過是次消費報告則為聯儲局在今年夏季減息重新打開大門。不過eToro美國投資分析師Bret Kenwell指出，不應對個別數據解讀太多含義。他指通脹加劇或持續高企會導致零售疲弱，若趨勢持續，對美國企業是不利信號。