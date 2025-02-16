moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

通脹憂慮紓 納指重上2萬關

【明報專訊】美國上周五公布1月零售銷售按月下跌0.9％，創近兩年最大跌幅，緩解對通脹上升的憂慮，美國10年期國債孳息率跌穿4.5厘，帶動美股科技股上升。納指上周五收復2萬點，上升0.41％報20,026點，連升第三個交易日，不過受必需消費、健康護理股拖累，標指即市未能突破歷史高位6128點，全日微跌0.01％報6114點，道指則跌0.37％，收報44,546點。

台積電據報研購英特爾晶片廠

總結全周，美股三大指數轉跌為升，納指升2.58％，標指升1.47％，道指升0.55％。上周五標指科技股和通訊股指數分跌上升0.6％和0.41％，為最佳表現行業指數，Meta（美：META）連升21個交易日，上升1.11％收報736.67美元，續創收市新高。彭博引述消息人士稱，台積電（美：TSM）考慮應特朗普政府要求，取得英特爾（美：INTC）晶片工廠的控股權，消息帶動英特爾上周五跌幅由5.3％收窄至2.2％，收報23.6美元，台積電升1.03％，收報203.9美元。

6月減息概率稍增 美匯兩月低

市場普遍預期聯儲局要到9月才會在今年首次減息，不過消費數據差過預期，上周五市場料6月減息概率，較上周二增加6.72個百分點至40.4％。美匯指數下跌0.24％，收報106.79的兩個月低位。

盈透證券高級經濟師Jose Torres認為，上周中公布的1月通脹反彈影響減息前景，不過是次消費報告則為聯儲局在今年夏季減息重新打開大門。不過eToro美國投資分析師Bret Kenwell指出，不應對個別數據解讀太多含義。他指通脹加劇或持續高企會導致零售疲弱，若趨勢持續，對美國企業是不利信號。