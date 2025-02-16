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外管局：去年外商直接投資挫86％ 淨流出1684億美元

【明報專訊】國家外管局上周五公布去年國際收支數據，外商在內地的直接投資（FDI）為45億美元，按年下跌86.36％，為1992年以來最低；至於內地企業在外地直接投資則按年下跌6.85％至1728億美元。兩者合計，去年外商直接投資淨流出1684億美元，較前年擴大10.43％，為1990年有數據紀錄以來最大，自2021年錄得1653億美元淨流入後，已連續3年淨流出。

彭博：內地息低 外企利潤未再投資

直接投資當中，關聯企業債務淨流出966億美元，按年縮小6.67％。外管局副局長、新聞發言人李斌表示，因為境外融資成本相對較高、境內融資便利度上升等，部分外商投資企業傾向於增加本地融資、減少或償還境外貸款，債務性質直接投資呈現階段性淨流出。

去年股權投資錄得717億美元淨流出，較去年擴大46.33％，李斌表示當中有908億美元新增資本金流入。股權投資包括外企利潤再投資，彭博社指出，內地為刺激經濟將利率下調至遠低於多數已發展國家水平，導致多數跨國公司匯回資金，不再在內地投資。

美國月初向中國加徵新一輪關稅，彭博社指隨着更多企業可能受到牽連，資金外流形勢或將持續。內地經濟放緩和地緣政治緊張，已使部分外企減少在內地的風險敞口，而內地電動車市場發展，也令部分外國車企縮減投資。

經常帳順差4220億美元

去年內地反映貨品與服務貿易的經常帳順差為4220億美元，為歷來第二高，其中商品貿易順差創出7680億美元的歷史新高。李斌表示，在積極宏觀政策推動下，內地經濟將進一步回暖，國際收支有望繼續保持基本平衡。