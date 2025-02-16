華企長鑫存儲攻DRAM 衝擊韓大廠

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、《朝鮮日報》《NRC》、彭博、《南華早報》

長鑫存儲於2016年成立，當時中國還幾乎沒有自主能力生產DRAM晶片，不足10年間已成為全球DRAM市場新貴，備受外媒關注，就連業界龍頭亦不得不應付攻勢。

長鑫去年產DDR5 4年追上韓標準

長鑫存儲於2019年獲中國大型基金伙阿里巴巴注資，自此大量生產當時最先進的記憶體晶片DDR4。DDR4晶片最初在2014年面世，即長鑫存儲用5至6年追上業界一流標準。據半導體顧問SemiAnalysis指出，長鑫存儲去年起大規模生產DDR5記憶體。DDR5晶片於2020年由SK海力士將之商業化，意味今次長鑫存儲只用4年就追上韓國標準，進一步收窄距離。

據野村報告，長鑫存儲銳意擴大DDR4產量，產能由2022年的每月7萬片晶圓，預料推高至到去年底的每月20萬片，足以佔據全球DRAM市場15%。

如90年代韓資將日資擠出市場

《朝鮮日報》指全球DRAM市場仍由韓資主導，去年第三季韓資市佔率佔逾75%，單計三星、SK海力士已分佔41.1%與34.4%。惟該報憂慮，長鑫存儲入場量產DDR5或會影響市場格局，尤其中國人工智能伺服器及電腦廠商均希望改用國產記憶體。據深圳顧問公司前瞻數據指出，全球DRAM市場規模約900億美元，長鑫存儲2020年市佔率近乎零，去年急飈至5%。

半導體資訊平台TechInsights副主席G Dan Hutcheson分析，長鑫存儲業務集中在中國，在全球市佔率仍相對小，公司在DRAM市場急速增長，正產生「雪球效應」，「當你取得更多市場份額，你的產量會更大，良率更高，成本更低，你會再獲得更多市場份額。」他指出，這個情况正是1980至1990年代韓資如何將日資擠出記憶體市場，「現在相似的事情開始發生在他們身上。」他補充，三星正發現自己受圍攻，在高端遭SK海力士及美光（美：MU）夾擊，在低端則被長鑫存儲壓迫。

三星棄低端市場 轉攻AI晶片

野村亞太區股票研究聯席主管Changwon Chung表示，隨着長鑫存儲崛起，韓資半導體廠商要面臨新現實，低端市場充滿中國產品，「這不在於科技領先，而是在於產量，意味尤其三星要遭受供應過量、低價晶片的重擊。」有半導體行業高層表示，若長鑫存儲積極推低價DRAM，包括高階產品，將對三星及SK海力士構成威脅，尤其在中國市場。

隨着大量前代晶片湧入市場，推低市價，大廠如三星、SK海力士等盈利率遭受蠶食，被迫要從低端市場中抽身。上月三星管理層向分析師透露，集團正減少投資在傳統記憶體半導體，轉而專注在應用於人工智能伺服器的晶片，該類晶片盈利率較高，且需求持續強勁。另一大廠SK海力士早前亦承認，中國的DRAM擴張，有份令公司第四季經營溢利略低於市場預期。

《朝鮮日報》引述業內人士，確認長鑫存儲已開始接觸潛在客戶，宣稱其良率達約80%，接近韓國大廠的80%至90%水平。惟中國經濟金融研究院主管Jeon Byung-seo質疑，中資企業運作不透明，說法是否可靠，仍有待審查。ASML行政總裁Christophe Fouquet去年底亦向傳媒表示，中國受制於美國管制極紫外光微影（EUV）出口，料中國技術會較西方落後10至15年。

學者：韓晶片廠難與華鬥產量鬥廉價

韓國科學技術院電機工程教授Yoo Hoi-jun指出，中資企業現時有能力發展樣板產品，惟擴大生產規模仍是挑戰。他認為，很難與中國在記憶體市場鬥產量、鬥廉價，強調韓國晶片廠商必須改變業務模式，令產品多元，以保持領先。他舉例如新興科技如記憶體內處理（PIM）、高速運算互連（CXL）等屬潛在增長範疇。他補充，韓國的半導體製造技術出色，隨着人工智能崛起，度身訂做的記憶體解決方案如PIM將在嵌入式人工智能市場中大有可為。

長鑫存儲未納美出口管制實體名單

在多家中資企業受美國禁制之時，長鑫存儲卻處於微妙位置。分析師指出，在美國2023年以來的出口管制中，長鑫存儲仍可買到美國先進的晶片製造設備。去年12月，美國政府公布新一輪出口管制措施，將140家中資企業列入實體名單，未經政府許可，不得向該批公司輸出技術，惟長鑫存儲不在名單內。當時《南華早報》引消息人士稱，東京威力科創是長鑫存儲的主要供應商，故日本出手令長鑫逃過一劫。

到今年1月，美國國防部再將騰訊（0700）、寧德時代（深：300750）等多家中資列作中國軍方協作公司，長鑫科技今次榜上有名。不過，行內人士認為，該行動只是警告多於實質制裁。蘭德公司研究所科技分析資深顧問Jimmy Goodrich指出，長鑫存儲是否受管制，至今仍未完全清楚。

另一方面，長鑫存儲還積極打入高頻寬記憶體（HBM）的市場，HBM為人工智能系統的關鍵零件，連Open AI的ChatGPT都有用上。《金融時報》引述接近長鑫存儲想法的人士指，公司正在上海東部建設一座製造廠，佔地28萬平方米，該廠能生產HBM2產品。目前SK海力士擬於今年開始生產HBM4晶片，較HBM2領先兩代。

[企業地球村]