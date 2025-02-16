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薛偉傑：哪吒破百億 榮耀送10億

【明報專訊】國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（下稱《哪吒2》）票房大收，根據網上電影票房平台數據，截至2月15日晚上，上映18日，全球總票房（包括預售）已逾112億元（人民幣，下同），成為全球歷史上票房第十一高的電影，以及票房第二高的動畫電影。

國產智能手機品牌榮耀（HONOR）作為《哪吒2》官方合作伙伴，在2月13日晚上該片總票房突破100億元時，隨即宣布推出「哪吒破百億 榮耀送10億」的優惠活動，向這部國漫致敬，同時更希望刺激該公司銷售額。

消費者攜帶《哪吒2》電影票根或購票紀錄，在榮耀線上或線下門店購買榮耀300系列等多款智能手機，以及手提電腦、平板電腦、智能手表等產品，都可以獲得榮耀提供最高300元補貼，同時照常享受國家提供的15%「以舊換新」補貼。

此外，消費者可以繼續透過參與「哪吒AI換臉挑戰賽」來贏取購機券，形成「票房愈高、福利愈厚」的滾雪球效應。

其實，去年12月23日，榮耀已宣布成為《哪吒2》官方合作伙伴，同步開啟榮耀魔法科技年貨節活動。在年貨節期間，全國逾2000間榮耀專門店都迎來店面煥新，哪吒視覺元素裝飾立體鋪開。部分門市還進駐了哪吒主題的「榮耀AI魔法市集」活動，以沉浸式互動為用戶帶來打卡體驗。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]