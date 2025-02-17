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保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定

標籤：經濟

【明報專訊】本港醫療通脹最近3年維持每年大約8%，醫療保險加價近年漸成常態，保監局數據顯示，去年上半年本港醫療保險毛保費按年升11.41%，惟同期已償付申索毛額亦升11.56%，承保虧損按年大增47.55%至3.57億元。保監局行政總監張雲正稱，市場對醫療保險有需求，保費快速增長但「愈做愈蝕」，坦言營運情况不理想。保監局今年將對醫療保險系統性研究，檢視醫保產品結構、銷售手法、保費分攤等各範疇，並理順問題及擬定改進方向，期望今年會有時間表，明年和後年有行動去處理相關問題。

明報記者 歐陽偉昉

張雲正稱，通過檢視希望達至對投保人公平、保持業務可持續，以及體驗保險社會功能，減輕政府醫療財政壓力。對於保險公司，他指現時在銷售時會讓受保人以為可無限賠償，但實際索償時或者並非如此，業界在產品設計、銷售過程或有反思空間。主席姚建華則指出，保單的醫療項目可更仔細，讓受保人投保時已知需要自行承擔的項目，提早安排，對消費者會更好。

醫保若現問題 公營醫療受壓

對於受保人，張雲正指可以引入共付保費要求，受保人需承擔一定比例醫療費用以避免濫用索償，不過做法直接干擾市場商業決定，因此仍需要考慮。此外，檢視對於整體醫療政策，例如公私營醫療合作、醫療收費、大灣區醫療互通，也會作出建議。他表示，香港人口老化，醫療服務有增無減，本港醫療服務有七成由公營醫療提供，若醫保出現問題將令公營醫療承受更大壓力，因此要盡快就醫保作檢視。

不過張雲正稱，要作出改動並不容易，例如若在承保、索償放寬太多，保險公司指會因此增加賠付，需要上調保費，惟若不保事項太多，病人也因為沒有受到保障而不買，因此需要作出平衡。執行董事（政策及法規）劉中健則指出，醫療保險發展已有數十年，解決現有問題也需要時間，現時也有在個別範疇作出改善，例如與保險業界將各間險企危疾保單定義標準化，減少日後索償時出現爭議，日後會就保單定價、索償程序等有更深入討論。

稱保險與養老整合助控成本

本港醫療、生活費用高企，不少港人北上大灣區退休，保監局擬向有意來港推出與養老服務結合的保險產品的保險公司，發出新保險牌照。執行董事（長期業務）呂愈國表示，產品以年金方式，支付退休後每月養老社區食宿、醫療等費用。現時本港市場已有類似產品，不過他指出該類產品針對高端客戶，而且多與第三方合作提供服務，是次新服務提供者則針對中產市場，保險產品與養老服務高度整合，有助控制成本和質素。張雲正指出，潛在服務提供者不止一個，當局會逐步發出牌照觀察市場反應，希望可在今年發出。