高盛：匯控淨利息收益或有驚喜

周三放榜 全年稅前利潤料升4%

市場預期去年匯控銀行業務淨利息收益433.54億元，按年下跌1.69%，今年和明年則料降至408.38億和408.08億美元。高盛指出，減息續令匯控銀行業務淨利息收益受壓，料由去年第三季的109億美元，進一步降至去年第四季及今年首季的107億美元及105億美元。不過高盛預期今年匯控平均生息資產會有2%增長，一旦減息壓力下降時可推動淨利息收入，預期今明兩年銀行業務淨利息收益為416億和418億美元，高於市場平均預期約2%。

匯控是次業績將交代去年第四季重組帶來的成本及開支節省詳情。高盛預料削高層職位可每年節省7億至8億美元，等於集團工資成本4%，又預期匯控收入今年降2%，控制開支將有助控制收入與成本比率。該行估計匯控企業及機構理財業務有形股本回報率12%，較其他業務25%低，市場將重點關注相關重組情况。高盛維持匯控「買入」評級，目標價93元。

或再公布至少20億美元回購

彭博行業研究則指出，由於去年第四季利潤強勁，匯控可能再宣布至少20億美元回購。今年減息預期降溫，加上匯控將為今年內到期的1150億美元結構性對冲再投資，預期匯控今年銀行業務淨利息收益會較市場預期近410億美元更高，另匯控會維持預期信貸成本30至40點子的指引。

摩根士丹利給予匯控「超配」評級，目標價84.6元。綜合市場預期，因應高息環境持續，未來3年匯控銀行業務淨利息收益預期獲上調，並更為看好未來兩年手續費及其他收入，不過市場將增加匯控未來3年信貸損失撥備預期。