往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股

【明報專訊】在《Money Monday》第479期（去年12月16日出版）封面故事，富達國際基金經理田笛認為，中央經濟工作會議去年12月11日及12日在北京召開後，內地政策轉向已非常明確，除了希望穩住房地產市場外，亦致力提振內需，在此情况下，中國股市今年料仍有不少投資機會，旗下中國股票基金當時繼續重倉具盈利增長潛力的消費平台型科網股，並在3年來首次超配內房股；她續說，內地居民近年對國貨高端美妝產品需求強勁，相關股份也值得看好。
由田笛管理的「富達中國創新基金」截至去年10月底首五大持股順序是騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、拼多多（美：PDD）、美團（3690）及攜程（9961）均是擁有數以億計用戶的消費平台型科網公司，而排名第八的滿幫（美：YMM）也是提供互聯網平台幫助內地貨車司機取得客戶的公司，她當時表示：「互聯網的確是我們基金最超配板塊，當中又以平台型公司居多，原因是在目前經濟不好的時候，很多供應商例如餐廳及貨車司機生意受影響，他們非常需要平台的幫助，用更高的效率、更快的速度去聯絡客戶，從而找到生意。也就是說，在目前經濟不好的時候，平台企業反而有能力提高每單生意可以賺的錢（unit profit）或提高佣金比例，因為他們實實在在為客戶創造了價值。」
「富達中國創新基金」截至去年12月底基金報告，五大持股順序是騰訊、阿里巴巴、美團、拼多多及攜程，與去年10月底比較，僅美團及拼多多排名在第三及第四位之間互調，整體變化不大，而排名第八的仍是滿幫（見表）。
恒指過去5周均錄得升幅，累積上升3556點或18.65%，中資互聯網平台股是升市火車頭之一，騰訊、阿里及美團股價期內分別上升28.46%、55.90%及21.27%，其均屬「富達中國創新基金」截至去年12月底三大持股，可見田笛部署得宜。至於在《Money Monday》第479期封面故事提及的國貨高端美妝股毛戈平（1318），過去兩個月股價亦勁升37.59%。
在今期第19頁「技術取勝」欄目，除了騰訊、阿里及美團外，亦有舜宇（2382）、京東（9618）、中芯（0981）、百度（9888）、金蝶國際（0268）及方正控股（0418）等中資科技股最新技術分析，讀者可以留意。
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