往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股

由田笛管理的「富達中國創新基金」截至去年10月底首五大持股順序是騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、拼多多（美：PDD）、美團（3690）及攜程（9961）均是擁有數以億計用戶的消費平台型科網公司，而排名第八的滿幫（美：YMM）也是提供互聯網平台幫助內地貨車司機取得客戶的公司，她當時表示：「互聯網的確是我們基金最超配板塊，當中又以平台型公司居多，原因是在目前經濟不好的時候，很多供應商例如餐廳及貨車司機生意受影響，他們非常需要平台的幫助，用更高的效率、更快的速度去聯絡客戶，從而找到生意。也就是說，在目前經濟不好的時候，平台企業反而有能力提高每單生意可以賺的錢（unit profit）或提高佣金比例，因為他們實實在在為客戶創造了價值。」

「富達中國創新基金」截至去年12月底基金報告，五大持股順序是騰訊、阿里巴巴、美團、拼多多及攜程，與去年10月底比較，僅美團及拼多多排名在第三及第四位之間互調，整體變化不大，而排名第八的仍是滿幫（見表）。

恒指過去5周均錄得升幅，累積上升3556點或18.65%，中資互聯網平台股是升市火車頭之一，騰訊、阿里及美團股價期內分別上升28.46%、55.90%及21.27%，其均屬「富達中國創新基金」截至去年12月底三大持股，可見田笛部署得宜。至於在《Money Monday》第479期封面故事提及的國貨高端美妝股毛戈平（1318），過去兩個月股價亦勁升37.59%。

在今期第19頁「技術取勝」欄目，除了騰訊、阿里及美團外，亦有舜宇（2382）、京東（9618）、中芯（0981）、百度（9888）、金蝶國際（0268）及方正控股（0418）等中資科技股最新技術分析，讀者可以留意。

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[封面故事]