中銀國際料恒指見25700 看好20股

中銀國際胡文洲及邢藝涵上周四發表研究報告，提出三大重點，包括（1）DeepSeek模型發布是中國科技產業發展的重要里程碑，DeepSeek的成功對中國科技企業產生深遠影響；（2）資訊科技行業和高端智能製造業板塊可能成為今年最重要的投資主線，建議投資者重點關注；（3）DeepSeek提升投資者對中國資產的信心，將今年12月底恒指的預測從22,000點上調至25,700點，相等於11.7倍今年預測市盈率。

上述報告亦列出中銀國際最新看好港股及美國上市中概股20隻名單，當中包括騰訊控股（0700）、建設銀行（0939）、 農業銀行（1288）、工商銀行（1398）、中國移動（0941）、招商銀行（3968）、中國神華（1088）、中國石油（0857）、中國海外（0688）、中國電信（0728）、美團（3690）、小米集團（1810）、拼多多（美：PDD）、比亞迪電子（0285）、中芯國際（0981）、中國中鐵（0390）、康師傅（0322）、 福耀玻璃（3606）、萬洲國際（0288）及海爾智家（6690）（見表）。

北水今年1372億淨買港股 升6倍

根據中銀國際統計，去年全年俗稱為「北水」的內地資金經港股通已南向淨買入總值7440億元人民幣的港股，這對比前年的2894億元人民幣屬顯著增加；而截至上周三，「北水」今年以來經港股通已南向淨買入總值1372億元人民幣的港股，與去年同期的193億元人民幣比較，按年勁升逾6.1倍。該行估計，內地及本港股市互聯互通長遠仍會是港股估值上調的重要推動力。

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