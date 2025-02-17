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中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股

【明報專訊】中銀國際證券執行董事白韌在《Money Monday》第482期（上月13日出版）封面故事接受專訪時指出，今年內地GDP按年增長料約5%，支持企業盈利向好，稱該行予恒指在2025年合理值22,000點，相等於10倍預測市盈率，當中，由中國私募基金「幻方量化」投資、於2023年創立的人工智能（AI）公司DeepSeek近月成功研發聊天機械人「DeepSeek-V3」，而有機構將「DeepSeek-V3」與ChatGPT比較，認為「DeepSeek-V3」表現更勝一籌，預料此後起之秀未來發展潛力可觀，由此可見中國在AI領域的發展料追近美國，因此白韌當時尤其看好騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）、京東集團（9618）、美團（3690）、攜程集團（9961）及中芯國際（0981）等藍籌中資科技龍頭股。

帶動恒指5周累升19%

白韌上述專訪見報至今五周，他上述看好的藍籌中資科技龍頭股股價全部做好（見圖），當中，騰訊、阿里及京東均屬連升五周，帶動恒指亦連升五周，累積上升3556點或18.65%，上周收報22,620點，屬4個月以來高位，由此可見，白韌的預測與港股期內大方向一致。

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[封面故事]