中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股

帶動恒指5周累升19%

白韌上述專訪見報至今五周，他上述看好的藍籌中資科技龍頭股股價全部做好（見圖），當中，騰訊、阿里及京東均屬連升五周，帶動恒指亦連升五周，累積上升3556點或18.65%，上周收報22,620點，屬4個月以來高位，由此可見，白韌的預測與港股期內大方向一致。

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