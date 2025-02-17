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WSJ：台積電博通 研購英特爾業務

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士報道，晶片製造巨頭英特爾（Intel）（美：INTC）或面臨潛在分拆交易，其主要競爭對手台積電（台：2330）和博通（Broadcom）（美：AVGO）正分別評估收購英特爾業務的可能性。

部分分析師視作分拆先兆

知情人士透露，博通正考慮收購英特爾的晶片設計和銷售業務，並已與顧問就出價事宜作非正式討論，但需找到合作伙伴接手英特爾的晶片製造業務後才會行動。目前博通尚未向英特爾提交任何收購提案，最終可能不作交易。台積電則正評估透過投資者財團等方式，收購英特爾部分或全部晶片製造工廠。不過台積電和博通並無合作，所有洽談目前仍處於初步階段。

報道提到，英特爾近年來在晶片製造領域競爭力下滑，落後於台積電。英特爾已積極削減成本，出售非核心業務，並將晶片製造部門逐步獨立運作。報道續指出，此舉被部分分析師視為公司可能分拆的先兆，亦符合近年來晶片產業專注於設計或製造單一領域的發展趨勢。

華府或不准外企控制晶片製造

目前英特爾臨時執董耶里（Frank Yeary）正主導與潛在收購方及美國政府官員溝通，並尋求最大化實現股東價值。報道指出，美國政府高度關注英特爾的未來發展，因其與國家安全問題有關。

然而據白宮官員暗示，政府可能不會批准任何讓外國企業控制英特爾晶片製造業務的交易。