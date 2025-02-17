moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追

【明報專訊】綜觀全球股票市場，年初至今表現非常不錯，港股、歐洲股市顯著上揚，美股、台股、日股主要指數呈橫行走勢。近期強勢的港股屬短暫璀璨模式，美股則是細水長流，各取所需。由此看來，今年仍是股市的好年，相信能好到全年大部分時間。

美股標普500指數上周上升1.5%，倫敦富時100指數轉弱升0.2%，德國DAX指數仍漲3.3%，港股恒指更強，單周急升7%。

近期較「弱勢」的美股，自1月27日掀AI大震倉後，目前是慢速回升。從日線圖觀察，短期平均線仍是多頭排列（見圖），投資者仍是主力買入。美股每月均會出現數日調整市，稍後2月、3月仍會面對震盪，每次震盪均形成吸納機會。

投資者情緒反映美股遠未超買

反映美股投資者情緒的AAII調查顯示，截至2月12日（上周三）為止，有47.3%受訪投資者對美股感悲觀，只有28.4%受訪投資者感到樂觀，是牛市少有的悲觀水平。偏偏美股近期再比港股、歐股弱勢，仍位處高位，不見得美股目前接近見頂，原因是投資者情緒反映美股遠未超買。

美股升勢要加速，便要等待減息重臨的時機，屆時或同時出現減息、減稅、經濟增長的憧憬，對美股頗有利，目前這些潛在利好因素均未出現。特朗普要於上任首年支撐美股，彈藥實在多的是，只不過目前處理好關稅，庫房錢多了，才有條件減企業稅。

單月數據不代表高通脹成趨勢

美國上周三公布1月份消費物價指數（CPI）遠高於預期，1月核心CPI按月升0.446%，高於預期的0.3%，當晚美股先跌後回穩，原因是美國實施對外關稅在即，聯儲局今年上半年務必觀察關稅影響才決定重啟減息，注定上半年難有政策變動，令1月通脹數據缺乏決定性。

况且，單一個月的CPI數據不代表高通脹成為最新趨勢，目前工資升幅不見得高，利率高企，高通脹難有理由重演，只是物價基數低的醫療產品及波動大的交通費用推高了單月CPI，要判斷高通脹的證據不足。於是，美股對數據沒有反應。

上周五公布1月零售銷售數據低於預期，聖誕檔期完結後，1月按月下跌0.9%，預期為跌0.2%。剔除汽車與汽油的零售銷售按月跌0.4%，低於預期的增長0.3%。

上述兩項數據多少影響投資者短期信心，即使美股不跌，或許會制約美股短期向上速度。

港股市場與美股市場繼續熱炒AI概念，不同的是，港股正炒作美股一至兩年前先行的AI基建概念，至於美股AI基建正進入疑惑的十字路口，看淡數據中心投資增長的人愈來愈多。反之，各行業開始見到AI贏家出現，能夠利用AI加強業務競爭力的軟件股，是不問價的追捧程度。最近公布亮麗業績的AI概念股包括Palantir（美：PLTR）、Cloudflare（美：NET）及AppLovin（美：APP），只剩Axon（美：AXON）未公布業績。

Axon經營執法及公共安全機構解決方案，軟硬件佔盈利各半，軟件業務便靠AI技術提供增長動力，第四季整體盈利按年增長38%。Cloudflare去年收入增長29%，年度化市盈率可達200倍以上。Axon屬半隻AI概念股，第三季盈利年度化市盈率118倍，與其他AI股的天價估值匹配。稍後Axon公布業績，盈利增長或會推動股價及估值進一步上升，於3月初績前仍可追入。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 放眼全球]