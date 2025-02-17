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袁國守：AI概念股炒完可再炒

【明報專訊】內地初創DeepSeek近日風頭一時無兩，凡與之相關的人工智能（AI）概念股炒得不亦樂乎。然而，有分析擔心，雖然DeepSeek帶來投資機會，但同時顛覆了市場對發展AI原有的高成本概念，即入場門檻變得較低；假如商界能以低成本開發AI，往後內地可能掀起一股AI「內捲」潮，無論是研發或應用AI的公司，盈利未必能受惠，甚至受壓。

儘管未知DeepSeek炒風能延續多久，但從樂觀方面看，料AI概念年內續有多番炒作，故相關股份一旦顯著回吐，反而是撈貨機會。世上無先知，未來AI的能力有多強，可為企業帶來多大的財富，此刻無人能說準，但肯定的是，各大科技巨企已拿出數百億美元真金白銀投入AI基建，可見AI領域已成兵家必爭之地，因此作為散戶只有「隨波逐流」，拋開己見，跟着大勢去投資。

試想，連Tesla（特斯拉）（美：TSLA）創辦人馬斯克也有意牽頭一群投資者，提出以974億美元收購聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI，反映「得AI得天下」已深印在每位科技巨頭腦中，任誰也不想在AI發展過程中落後於對手，因此預期未來一兩年AI概念及相關應用股續有資金追捧。

金山雲受惠DeepSeek應用 可關注

說回DeepSeek，有分析擔心日後有機會引發AI「內捲」潮，但暫時來說可謂言之尚早，反正許多戰友都明白，炒一個概念，不應預設上限及時間，而是直至炒爆為止，至於何時才算是終點或中場休息，讓市場告訴大家，只要用注碼控制風險便可。

事實上，近期多了投資者有意重投中資股懷抱，DeepSeek是其一重要催化劑。評級機構標普發表報告指出，DeepSeek將推動內地互聯網公司迅速整合強大及便宜的AI模型，對眾多無法取得高端晶片的內地企業來說將是一個福音。富達投資組合經理Taosha Wang更指出，該行已增加中國股票持倉，並給予「超配」，因中國市場的「動物精神」正在回歸，且稱令人興奮的新人工智能工具也帶來機會，市場可能會從這裏反彈，但「不會是一條直線」。

換言之，DeepSeek未必能令所有中資股起死回生，但可為A股和港股升勢「錦上添花」，趁各路資金重新流入，不妨增持中資股特別是科技股比重。個股方面，除了行業龍頭阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）外，雲概念股例如金山雲（3896）值得關注，雖然過去1個月已累漲1.1倍，但受惠DeepSeek應用，回吐後有望再上。若不想揀股，可留意各類AI概念ETF，例如未來資產環球投資近日新推的Global X AI基礎設施ETF（3401），此ETF聚焦於AI基建發展的公司，不妨一試。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]