袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注

技術上，恒指已突破250月線（21,755點）好淡分水嶺，假如本月最終能企穩此水平，港股可視之為轉勢。當然，今趟港股升市能走多遠，關鍵在於DeepSeek/AI這「故事」能延續多久，上周傳出國家主席習近平將於本周與馬雲、馬化騰及雷軍等企業領袖召開座談會，最終會否成事，大市能否借勢衝多浸，戰友只好拭目以待。

今期封面故事主角富達國際亞洲經濟分析師劉培乾指出，近年中國的外商直接投資（FDI）細分領域中，科學研究及技術服務增長亮麗，可見對於外資來說，中國已不止是全球製造業供應鏈中心，在科技創新方面也有吸引力，故估計中國經濟穩增長可期，各位不容錯過她的詳細分析。

另外，市場憧憬內地3月份召開的「兩會」將推出刺激經濟措施，但業績期即將展開，一旦個別大型企業去年成績未如理想，大市有機會見頂回吐，不可不防。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]