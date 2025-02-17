moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注

【明報專訊】港股氣勢如虹，連升5周，累漲3556點或18.7%，科指也連升5周，表現更凌厲，狂飈近三成。港股踏入蛇年後，可說頭也不回，首周漲908點，上周再升1486點，上周五收報22,620點，大市成交金額3646億元。

技術上，恒指已突破250月線（21,755點）好淡分水嶺，假如本月最終能企穩此水平，港股可視之為轉勢。當然，今趟港股升市能走多遠，關鍵在於DeepSeek/AI這「故事」能延續多久，上周傳出國家主席習近平將於本周與馬雲、馬化騰及雷軍等企業領袖召開座談會，最終會否成事，大市能否借勢衝多浸，戰友只好拭目以待。

今期封面故事主角富達國際亞洲經濟分析師劉培乾指出，近年中國的外商直接投資（FDI）細分領域中，科學研究及技術服務增長亮麗，可見對於外資來說，中國已不止是全球製造業供應鏈中心，在科技創新方面也有吸引力，故估計中國經濟穩增長可期，各位不容錯過她的詳細分析。

另外，市場憧憬內地3月份召開的「兩會」將推出刺激經濟措施，但業績期即將展開，一旦個別大型企業去年成績未如理想，大市有機會見頂回吐，不可不防。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]