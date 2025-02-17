瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647

【明報專訊】大市在農曆新年過後氣勢如虹，恒指由1月中低位至上周五已累升近兩成。港股2月7日成交突破2000億元，上周四五進一步突破3000億。最受惠大市成交的港股料為港交所（0388），股價拾級而上挑戰340元，如投資者看好港交所，可留意港交所認購（28647），行使價500.5元，2025年6月到期，有效槓桿約6.3倍。如看淡可留意港交熊證（55207），收回價380元，行使價382元，2027年12月到期，有效槓桿約8.9倍。
今次升浪由科技股及車股帶動，科指由1月中至今累積升三成，如投資者認為科指將繼續強勢，可留意恒科牛證（53737），收回價5000點，2025年9月到期，有效槓桿約8.5倍。不過根據上周五瑞銀即市資金流紀錄，不少資金流入恒科指熊證博指數回調，如看淡恒科指，可留意恒科熊證（54425），收回價6500點，2027年12月到期，有效槓桿約6.4倍。
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