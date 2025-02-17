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摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533

【明報專訊】美國上周公布的PPI及CPI顯示通脹回升，1月PPI數據較12月升近0.4%，高於市場預期，1月CPI則創2023年8月以來最大升幅。數據引發市場憂慮聯儲局今年或不減息，不過彭博經濟研究指1月數據或受「一月效應」影響，由於企業在年初時重新調整價格，若季節性調整未能充分反映年初典型的企業加速成長，經季節調整的數據或會高於正常水平。因此投資者或可觀望2月份數據而進一步判斷美國通脹趨勢。

美匯指數近日從高位回落，上周五曾下試107關口。歐元兌美元近日重上1.04水平，此前曾連升3日。如看好美元及認為歐元或會回落，可參考歐美沽（10486），行使價0.98美元，實際槓桿21.6倍，2025年6月30日到期。如投資者看淡美元後市及看好歐元升值的話，可參考歐美購（10533），行使價1.12美元，實際槓桿19倍，2025年9月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]