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廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新

標籤：廖偉強

【明報專訊】這年頭是重視速度與科技年代，無論是日常生活，或是不同產業，都講求科技帶來的快速更新。不同行業興衰及「進化」也變得很快，以往一個行業的興起、變革，甚至沒落，可能要數十年光景，但今天隨時3至5年左右，整個行業可以由無到有，也可由盛變衰，當然也可以就此消失。

中國發展的DeepSeek橫空出世，加劇東方及西方AI的發展及競爭，因為中美兩國都需要在這個領域上爭逐「一哥」地位，同時企業也要爭逐龐大的AI應用市場。這種「埋身肉搏」，推動發展的加速及進步，傳統或新興的企業，也加快了發展和變革。這些發展將取代很多工種，企業不但大減成本，效率也提高。消費市場也被科技所引領，消費模式改變，大多數消費者都變成「精明者」，他們經常運用資訊科技去了解產品及市場變化。

地產代理行業的經營，也在速度與科技的洪流中變化。今天，置業者精明地善用科技，他們首先會接觸的，並不是在舖面內的地產代理，而是在網上去搜尋合適的物業資訊，並且會作詳細比較。此外，今天的地產代理在工作上亦與以往有頗大改變，他們除了仍要兼顧傳統的日常工作外，大部分都已改變經營及宣傳模式。現時代理會使用社交媒體去做宣傳攻勢，吸引在網上找尋資料的潛在買家。有些做得較出色的地產代理，更逐漸成為地產界「網紅」。他們的努力和改變，除了能達到一定的生意效應外，亦能額外拓展一些相關的生意。所以，在今天科技與速度的年代，代理的工作時間表是排得密麻麻，工作量更是不減反增，但生意就可以相應地愈來愈多，也毋須過分擔心市况的順或逆。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]