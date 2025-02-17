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布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發

標籤：布少明

【明報專訊】隨着新一份《財政預算案》即將於月底揭曉，市場正密切關注是否會有進一步提振經濟及樓市的措施出台。目前，整體交投氣氛尚未完全活躍，但由於短期內市場供應充足，預計《預算案》公布後，發展商將加快推盤步伐，從而帶動樓市氣氛回暖，令樓市迎來「遲來的小陽春」。

因供應眾多，而且新盤銷售漸見好轉，各大發展商正「摩拳擦掌」推盤。筆者估計，短期購買力將持續集中於一手市場。若新盤推售進展順利，2月份一手交投有望突破1200宗，而3月有望達1500宗水平。展望今年首季，新盤成交量預計將錄得約3600宗，為近4年首季的次高紀錄。

隨着新一份《財政預算案》公布在即，個人認為目前市場正處於一個關鍵「分水嶺」，隨着愈來愈多迹象顯示樓市加速復蘇在望，一味抱持盲目地看淡的態度並不明智。同時，早前有大型銀行推出頗為吸引的定按計劃，料有助吸引更多新做按揭及轉按客戶選用，但其實箇中重點是，這反映銀行在按揭市場上的取態轉趨積極，有助提振買家的入市意欲。

此外，據美聯租金走勢圖1月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.66元，按月微跌約0.03%，連跌4個月，累跌近0.7%；然而值得留意，1月按月跌幅為近4個月最少，而且比起去年同期仍錄約5.3%升幅。隨着租務旺季有望再於下季重臨，屆時有部分內地生為準備新學年會提早來港租樓，提振租金表現，令「供平過租」進一步加劇，相信有助成為進一步推動樓市成交的重要因素。所以，萬眾期待的新一份《預算案》公布在即，假如能為市場帶來意外驚喜，不排除整有進一步上調的空間。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]