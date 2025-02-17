王品弟：新盤發力 小陽春將現

儘管整體入市意欲下降，但換樓客及投資者的入市態度相對積極。調查結果顯示，受訪者購買物業的主要原因為換樓，佔比達38.8%，連續5季超越上車及投資用途；約29.2%的受訪者以投資為主要目的，比例連升兩季。至於以「上車」為目的的買家佔約32%，顯示在經濟及利率環境尚未完全明朗的情况下，部分首置人士仍持觀望態度。

今年蛇年春節期間，新盤市場已顯現活躍迹象，發展商重拾推盤動力。根據一手住宅物業銷售資訊網數據，蛇年大年初一至十五期間，新盤成交量已達到約267宗，較龍年同期的95宗大幅上升約1.8倍，並創下近8年以來的同期次高紀錄。反映發展商積極推盤，市場需求逐步釋放。

此外，本行預測，若本港息率下降幅度及速度超預期，全年樓價有望上升約10%，交投量亦將較去年顯著增加。其中，一手市場的升幅預計將較二手市場更明顯，因一手市場受發展商推盤策略影響較大，發展商在市况回暖時往往更願意調高售價，從而帶動樓價上升。

新盤發力，預計2025年一手住宅物業成交量將達約1.8萬宗，較2024年上升約15%。隨着政策利好及市場氣氛回暖，樓市小陽春有望在下月率先在新盤市場顯現，並進一步帶動整體樓市交投活躍。

香港置業研究部董事

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[王品弟]