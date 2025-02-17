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MPF可加入「多資產」控風險

【明報專訊】內地AI公司DeepSeek橫空降世，其大模型正顛覆市場對AI成本的假設，帶動港股上揚，吸引全球資金重新留意港股和A股的投資潛力。雖然市場近乎一致認為DeepSeek對中國股市帶來正面影響，但強積金（MPF）供款人須明白，MPF是以數十年計的長線投資，個別單一市場基金的短期表現，對長線投資部署不一定有太大參考價值。有退休專家認為，面對當前市况，較精明的退休規劃，未必是全數投放於港股基金，反而可考慮環球股票基金或股債基金，透過「多資產」去控制風險。

明報記者 袁國守

近日DeepSeek成為市場焦點，各大證券商均對此作出評論。瑞銀認為，DeepSeek人工智慧（AI）應用程式推動的中國股市上漲之路，可能還未走完一半，因為良好的流動性和較低的利率可能會給AI概念股帶來未來價值重估的機​​會。

瑞銀指出，根據4G、5G和雲端運算時代的經驗，漲勢通常會持續一至兩年。該行認為，AI創造了一定的估值上升潛力，科技股將為滬深300指數和恒生中國企業指數貢獻12%至20%。瑞銀又稱，從歷史上看，市場主題推動的A股漲幅大於港股；根據經驗，軟體公司的潛在估值上升空間大於硬體公司。

美股不確定增 DeepSeek帶挈港股

施羅德投資亞洲區多元資產及固定收益管理總監于學宇亦認為，假如內地在AI成本支出有突破的話，對港股和A股都有正面影響，加上之前兩地股市估值都好便宜，故外資看到潛在投資機會，因此預期今年亞洲和中國的情况不會比往年差。

于學宇指出，之前市場只注視「Magnificent 7」，但DeepSeek開發成本至少比ChatGPT便宜，故幫了港股和A股很大的忙，估值有機會獲重新評估，今年市場焦點有望回到亞洲。他補充，由於特朗普再度上台，令美股的不確定提高，今年大市可能較波動，所以建議透過「多資產」去控制風險。

施羅德投資香港退休業務總監劉以浩表示，本港強積金約有六成資金投放在股票資產，反映本港MPF投資者作風都幾進取，2024年就出現「大遷徙」，許多MPF供款人將持有的香港股票基金轉移去美國股票基金或環球股票基金，此趨勢相當明顯。

環球股票股債基金可考慮

雖然近日施羅德投資密切注視DeepSeek啓發的新投資角度，但劉以浩強調，退休計劃屬相對保守的投資，因此假如一次過將強積金轉至港股，或許太過進取。他指出，美股或未能受惠DeepSeek，故不妨考慮環球股票基金或者股債基金，因可捕捉兩個世界（美國和中國）的美好（beauty），相信精明的退休規劃可朝這方向部署。

對於退休準備及投資，劉以浩認為，未退休人士可以自行制定退休資產配置路徑，並專注於累積財富和於早期承擔更多風險。另外，他建議未退休人士更主動查閱和管理個人退休金帳戶，並尋求更多元化的收入來源，藉此更好地駕馭金融市場不同的回報周期。劉以浩補充，未退休人士可考慮擴闊投資範圍，探索能提供更佳風險和收益的新資產類別，為退休生活做好準備。

積金局主席劉麥嘉軒日前發表的網誌提及，強積金計劃成員可以透過積金局的強積金基金平台，了解個別基金的投資目標和風險級別、基金開支比率，以及在不同時期的表現等，並根據個人的人生階段、財務狀况、風險承受能力等因素作出評估，適時調整自己的強積金投資組合。

另外，劉麥嘉軒留意到，坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，但事實上，強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。她又提醒計劃成員，雖然強積金於去年的整體投資表現理想，但無人能準確預測未來市場走向，所以大家應更着重分散強積金投資，以應對市場波動所帶來的風險和影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]