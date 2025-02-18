moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

券商唱好騰訊AI應用 中金調高目標至553元

【明報專訊】騰訊（0700）表示，旗下微信接入DeepSeek（深度求索）的深度推理模型R1，消息觸發其股價在逾600億元超大額成交帶動下急彈，券商亦配合普遍唱好。富瑞的報告指出，騰訊接入DeepSeek是未來成為AI（人工智能）超級應用或代理的重要里程碑。中金的報告明言，看好AI服務與騰訊現有產品體系間的化學反應，並調升該股目標價18%至553元。

微信小程序覆蓋優勢或擴大

富瑞指出，騰訊在微訊搜尋進行DeepSeek R-1測試，對騰訊而言，因為擁有龐大用戶群，亦比其他程式有更多用量，這一步將是騰訊變身成為超級AI應用程式或代理屬重要的里程碑。在過去數個星期，隨着DeepSeek的日活躍用戶（DAU）邁向新里程碑，令到聊天機械人生態出現翻天覆地的變化。對騰訊而言，該行認為，接入DeepSeek後，微信小程序覆蓋的多項場景的優勢有望進一步擴大。用戶可藉此快搜及深度探索，並且所得回應轉發到朋友圈及群組聊天室，這有助滿足用戶的即時需要。

中金形容騰訊佈局思路清晰，認為騰訊旗下微信搜一搜接入DeepSeek，一方面驗證騰訊前期不激進投入研發閉源大模型的合理性；另方面當AI技術、成本有突破時，騰訊或可快速跟進，並可低成本試錯。騰訊即使為上億量級的用戶提供DeepSeek的AI服務，資本開支也在數十億美元量級，維持騰訊2024/2025/2026年收入及盈利預測不變，並上調目標價18%至553元，對應明、後兩年的Non IFRS的預測市盈率約19及16倍。