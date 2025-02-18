蜜雪冰城評估市場對IPO興趣 發行規模待定

【明報專訊】彭博社報道，已於上周五（14日）通過上市聆訊的內地現製茶飲品牌蜜雪冰城昨日開始評估投資者對公司IPO的興趣，發行規模及上市日期待定，美銀證券、高盛及瑞銀將擔任聯席保薦人。
早前路透社引述知情人士稱，蜜雪冰城計劃本月底建簿，集資5億美元（39億港元），3月初在港交所掛牌。主攻「下沉市場」的蜜雪冰城於2025年首日第二次向港交所提交上市申請，同月獲中證監發出備案通知書。
此外，彭博社昨日引述知情人士指出，內地快時尚巨頭Shein或需進一步將估值下調至300億美元（約2340億港元），以順利推進其英國IPO計劃，Shein不予置評。相關估值較2022年高峰約1000億美元（約7800億港元）已大減七成，較本月初市傳500億美元（約3900億港元）估值亦低四成。該公司已在去年6月向英國監管機構提交IPO文件，惟仍需等待英國及中國監管部門批准。
另有「杭州六小龍」之一、3D設計軟件製造商群核科技（Manycore Tech）上周五遞表申請來港上市，建銀國際及摩根大通為聯席保薦人，消息指或集資最多3億美元（約23.4億港元）。「杭州六小龍」指總部設於杭州的6家科技企業，包括AI初創DeepSeek。初步招股資料顯示，群核科技為中國最大的空間設計行業軟件提供商，經營「酷家樂」線上3D雲端設計平台。去年首三季收入5.53億元人民幣，按年增13.77%。期內虧損4.22億元人民幣。