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人幣中間價升 較市場預測強不足千點子

【明報專訊】美匯指數上周五（14日）跌至106.57，見去年12月中以來低位後，昨續於相對低位徘徊。人行昨日開出人民幣中間價7.1702，較上周五強4點子（1元等於1萬點子），中間價較市場預測強947點子，為過去6個交易日以來首次中間價與市場預測的差距不足1000點子。

另外，離岸人民幣於昨日早段高開，一度高見7.2434，其後反覆回落，截至昨晚7時40分報7.2641，跌64點子。在岸價則報7.2624，跌51點子。

高盛：人民幣穩定成內地首要任務

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美元持續走低，加上中國最新數據和市場氣氛做好，刺激離岸人民幣兌美元昨早進一步上漲。姜靜又續稱，人行第四季貨幣政策執行報告暗示，外部發展為貨幣政策調整帶來挑戰，或需要推遲降準和減息的時間表，改用其他工具來調整流動性。

高盛發表報告稱，目前人民幣穩定為內地的首要任務，匯價走勢亦限制人民銀行降政策利率的能力，高盛有理由相信人行於短期內維持人民幣穩定，因中美談判尚未開始，若匯率的立場偏向寬鬆料會招來炒家做空。高盛預料，兩會財政刺激方案將加速政府債券發行，為未來降存款準備金率鋪路，但若槓桿國債投資增加及債券價進一步向上，人行或依靠買國債或逆回購等短期工具來提供流動性。