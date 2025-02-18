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楊智佳：阿里巴巴分注買 迎中式AI浪潮

【明報專訊】經歷上周大升市後，周一港股並沒有大幅波動。恒生指數昨日下跌4點，收報22,616點，主板成交4002億元，然而，成交於半日達到約2500億元，交投下午急速冷卻。周一美股休市，大戶投資者持有美股上市的中概股未能於昨晚交易，需要先度過兩個激烈的港股交易日。因此，不少投資者為了降低風險，周一只能選擇於港股進行減磅。

港股昨日只屬偏軟，氣氛下降但短期炒作未見熄滅，仍有零星的AI概念股大幅炒上。資金流入相對落後的騰訊（0700）系，騰訊上升4%，微盟（2013）升11.5%。假如港股因成交見頂而開始轉靜，市况進入調整，短炒命中率亦會隨之下降，倘若命中率下降，買盤亦會減少，大市調整更容易出現。

港股倘成交見頂轉靜 或現調整

港股升市交投較活躍時，單日成交可達4000億元，而近月港股呆滯期間，單日成交最少可縮至1000億元，這種市况不利長期持有中小股，因為大戶投資者隨時有入無出，中大型AI概念股會是更理想選擇。港股的體質，不會因為一年半載的偏好市况而改變。另一個對於港股體質影響深遠的事情，便是高昂的交易費用。

自從2013年11月17日起將股票交易印花稅由0.13%降至0.1%後，恒指上升了4667點或26%，而這一日開始，政治意義上象徵中央更鼓勵各界投資港股，港股確實自此好轉，政治信號釋放的利好力量確實不容忽視。雖然如此，港股交易徵費高、成交波幅大、「蟹貨」極多，即使DeepSeek引發中式AI概念股急起直進，種種客觀劣勢仍令港股投資者處於不利位置，近期跑贏海外市場的趨勢只會短暫。

至於中式AI浪潮能否帶動整體港股步向升市？效應恐怕不會太強。科技重大突破能產生新投資，再帶動消費，環環相扣之下，倘若科技投資增長配合經濟持續增長，產生的長線增長威力更大。反之，於經濟疲弱的地方，單靠科技突破而驅動消費增長的效果會受到限制。以目前現况來看，中式AI浪潮料局限於真正受惠AI的科技板塊，難大幅擴散至非科技股。

大型科技股的話，假如看好AI，持有騰訊好一點還是阿里巴巴（9988）好一點？大家不妨參考最近一兩年美股「Mag7」的表現。

微軟（美：MSFT）持股的OpenAI於近兩年生成式人工智能（AIGC）浪潮率先跑出，微軟股價不見得表現理想，過去一年股價幾乎沒升跌。至於積極推出自家AI相關產品及有更多AI應用場景的Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN），股價表現更強，其中亞馬遜過去一年股價漲幅超過五成。

阿里巴巴AI應用場景似亞馬遜

亞馬遜長期策略是以自家AI科技融入於網購、物流業務當中，雲端生意當然受惠AI投資，阿里巴巴目前亦主力開發自家AI技術、不假外求，阿里巴巴同樣倚重網購、物流，應用場景與亞馬遜相當近似。至於騰訊最近因微信接入DeepSeek技術而上升，加上遊戲業務與AI協同效應相對低，倘若AI概念年內持續炒作，估計阿里巴巴將會較騰訊更受投資者歡迎。若想分注買入大價股迎接中式AI浪潮，選擇阿里巴巴會較好。

[楊智佳 還看今朝]