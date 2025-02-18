黃雯怡：長飛光纖上望20元

DeepSeek浪潮帶動一批大型中資科技股估值重估，多家大行加入看好中國資產的行列。除阿里與蘋果（美：AAPL）達成AI系統合作，並接入DeepSeek，騰訊（0700）微信近日正式灰度測試接入DeepSeek；百度搜索將全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能。隨着對AI應用的普及化，AI帶來的算力需求增長，也會帶動對光纖光纜需求大增。根據CRU預測，全球光纖光纜需求在2025年迎來復蘇，年增長率約6.2% ，中國市場將從2024年的負增長轉變為增長2.3%。長飛光纖（6869）作為行業龍頭，有望受惠市場增長，提升估值。

長飛光纖即將在3月29日公布第四季業績。根據此前業績，公司營業收入連續兩季度環比增長，扣除非淨利潤連續3個季度環比增長，已從低谷恢復。公司推出的om4pro/ultra等高端多模光纖新品，為數據中心的更高效傳輸提供新的光纖選擇，產品領先優勢明顯，g.654.e光纖被公認為AI算力的「高效傳輸」首選。近期股價在AI概念帶動下急升，唯估值仍偏低，尤其A/H股溢價大。國資委近期強調聚焦科技屬性、技術價值、新興領域，推動落實一批強鏈補鏈重點項目，利好相關產業鏈發展。長飛光纖可候回吐至17元吸納，上望20元，跌破15元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]