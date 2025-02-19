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恒指漲360點 二萬三關得而復失 北水淨流入224億4年最多

標籤：經濟

【明報專訊】國家主席習近平周一接見科網巨企等民營企業代表，市場解讀為展示中央改變近年收緊內地科網企業監管之取態。在大型科網股領軍下，港股昨日最多升逾500點，升穿23,000點大關，但在逼近去年10月初高位約23,200點水平時遇上阻力，升幅一度收窄至不足百點，收市升360點，報22,976點，再創逾4個月高。恒生科技股指數及國企指數更創3年來收市新高。大市成交較前日略減至不足3400億元，但是北水就大舉淨流入逾220億元，創逾4年新高。

憧憬監管鬆綁 大型科網股急升

恒生指數昨日高開48點，曾倒跌8點，之後掉頭向上，午後最多升525點，高見23,141點，逼近去年10月7日高位23,241點前遇上阻力，升幅一度收窄至少於100點。尾市重拾動力，恒指收市仍升360點，報22,976點，是去年10月7日後的收市新高。

國企指數收市升151點或1.8%，收報8475點；恒生科技股指數一度升3.6%，收市升2.5%或139點，收報5639點。

大市成交金額較周一減少15.4%至3386億元，但仍然是連續第四日達3000億元以上。北水淨流入更激增至224億元，是2021年1月27日後新高（見圖），亦是史上第四高。北水淨買入最多的是盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）及恒生中國企業（2828），分別淨流入91.2億元、33.9億元及32.5億元。盈富基金同時亦是成交最活躍股份，全日成交增加1.64倍至379.8億元，創新高；騰訊控股（0700）成交居次，亦達314.7億元。

分析：港股料「大漲小回」格局

小米集團（1810）與阿里巴巴成為昨日升市火車頭，前者以全日最高位收市，升3.25元或7.2%，收報48.4元，再創新高；阿里巴巴昨收升4.1元或3.4%至126.3元。騰訊控股收升9.9元或2%至503.5元，美團（3690）升4元或2%至172.9元；快手（1024）急漲5.15元或9.6%至58.75元，為昨日表現最好藍籌。匯控（0005）績前再升2%或1.7元至87.2元，創11年半高位，倫敦早段英鎊價更超越2000年高位，創紀錄新高。

香港股票分析師協會理事連敬涵預期，恒指升至約23,200點水平時會先行整固，但都是「大漲小回」格局，調整幅度不會太大，認為港股後市升勢仍會持續。在科網股熱潮過後，市場下周又憧憬人大開會，是否有刺激經濟措施，或對內需、內銀及內房有正面作用，加上藍籌業績陸續公布，市場現時又沒有特別壞消息，如港股成交不跌穿3000億元，北水及其他資金續流入，對港股有支持。