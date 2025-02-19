大摩：內地民企政策由整頓轉向提振

摩根士丹利發表報告稱，在經濟及地緣政治逆風中，中央正將民企重新定位為國家競爭力的支柱，有迹象表明監管收緊即將結束。而是次個別備受矚目的商業領袖回歸，是標誌監管重置已結束的首個明確信號。

花旗：助支撐互聯網行業估值

大摩認為，隨着監管重組已大致完成，預期未來兩至三年會對民企有適度的政策支持，以及更可預測的監管環境。不過，報告認為，政府仍要出台更多以消費為主的改革及刺激措施，才能持續恢復企業的信心。

花旗發表報告指出，座談會帶來一些正面影響，突顯科技創新的重要，以及民企在中國經濟發展的貢獻。從出席會議的民企名單中，顯示互聯網、科技、人工智能、電動車行業的重要性。會議並呼籲企業家展現才華及統一思想，可能象徵各民企需要團結起來，以應對宏觀不利因素和外部挑戰，如地緣政治緊張局勢。該行亦認為，座談會強調互聯網和科技，將為中國的互聯網行業提供估值支持。

高盛報告就指出，從會議的時間、形式和內容來看，是次會議是官方領導層發出的穩定民營企業和企業家預期的明確信號，但落實措施，包括更多的需求面刺激和更多利好市場政策改革，仍然是重建信心的關鍵。