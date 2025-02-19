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百度上季營收下滑 美股早段挫6％

【明報專訊】百度（9888）公布去年第四季度及全年度業績，按非公認會計準則，季內股東應佔淨利潤67.09億元（人民幣，下同），按年減少13%；按季則增長13.98%。全年計股東應佔淨利潤則按年跌6%，達270.02億元。百度核心經營利潤按季計達46.47億元，按年減少25%，但是較市場預期的46億元稍多。至於除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為69.54億元，按年減少23%，比市場預期的74.7億元為少。全年計EBITDA達330.78億元，按年減少8%。

百度董事長兼首席執行官李彥宏表示，他們相信人工智能（AI）相關投入將在2025年帶來更大成果。他在分析員會議上指出，市場已經確信向AI轉型，他們也運用AI重塑產品，並物色輕資產模式運作。他謂，旗下智能雲業務現時才起動增長。自動駕駛開放平台蘿蔔快跑正建立盈利模式，亦於去年11月獲准進入香港市場，他說：「這代表他們的產品首次進入右軚車市場，有助增加市場認可」。透過智能體（Agent），有助他們在搜尋引擎營造高質搜尋體驗，長遠有助其生態體系擴展及應用到更多領域。集團長遠會增加在環球的足迹，並續投資前沿技術。

李彥宏：推更多AI應用

公司財報顯示，去年12月文心大模型日均調用量達16.5億；在第四季度，智能雲營收同比增長26%。在發展文心大模型4.5方面，李彥宏明言，這是百度有史以來所建最強大的大模型，相信無論是在開源或閉源領域，都有望實現規模化，最終推動更多應用，相信屆時可反映AI實在的價值。他們冀讓用戶可廣泛應用AI時，方便自訂應用方案去減省成本。

首席財務官何俊杰補充，智能雲業務正向更全面模型更廣的平台發展，料幫助該業務變現能力及毛利擴張。自動駕駛業務除了擴大車隊及生意量，亦擬尋求物色與第三方合作擴大業務發展。何俊杰透露，他們擬加快回購冀藉此回饋股東。截至香港時間昨晚10時30分，百度美股（美：BIDU）股價跌近6%，曾低見91.58美元，相當於做價89.29元，比昨日港股收市價90.2元再跌1.11%。