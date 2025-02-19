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希慎利蘊蓮：港零售樓市見「少少曙光」

【明報專訊】希慎（0014）去年轉賺3500萬元，扭轉2023年高達8.72億元虧損（見表）。經常性基本純利按年增6.8%至19.56億元，每股基本盈利為0.03元。集團在2023年削派息後，2024年維持派息，第二次中期息派0.81元，按年持平，連同第一次中期息0.27元，全年派息維持1.08元。股份昨升4.49%，收報12.58元。

去年轉賺3500萬 全年派1.08元

希慎作為銅鑼灣大業主，被問到本港零售及樓市不景氣，主席利蘊蓮認為，現時香港情况「都有少少曙光」，雖然港元與美元掛鈎，令港元強勢，導致旅客外流至日本等地消費，但「（香港）零售都有自己的轉型和靈機」，利園早年已部署轉型提升，配合零售、消費者的轉變，迎合新消費者的需求。

早前深圳重啟「一簽多行」後，利蘊蓮認為市場的「人流餅、消費餅」會一直增長，內地「咁多人咁有興趣落嚟消費，潛力咁豐厚，我哋就要繼續做好自己，吸引佢哋嚟香港，嚟香港就嚟利園區」。希慎執董及首席營運總監呂幹威稱，重啟「一簽多行」後，旗下商場人流及銷售有良好增長，會繼續提升自己，在大灣區佔一席位。

集團在2024年的寫字樓出租率按年升1個百分點至90%；商舖出租率按年跌5個百分點至92%。集團首席財務總監蔡易霖稱，在市場環境艱難下，去年寫字樓出租率仍達90%，雖然續租租金仍下降，但跌幅已收窄；零售主要受到2023年至2024年有許多商舖裝修出現短暫空置期，令出租率降至92%，但續租租金仍持續上升。

內地方面，集團指「上海利園」項目自收購後進行提升，即使上海市場近年比較困難，但僅一年時間寫字樓出租率已達70%，商場部分僅9個月出租率已逾六成。目前「第一目標是將上海利園打造成為showcase，有好租戶、好管理，作為希慎品牌立足的據點」，往後內地發展需視乎集團財務狀况、周邊經濟環境及有無合適項目。

集團去年淨負債率為31.4%，按年升4.2個百分點，較2024年中期則增1.5個百分點，平均融資成本4.3%。