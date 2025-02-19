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美銀：未來兩年大型地產商不太可能違約

【明報專訊】市場憂慮部分本港地產商的資金流動壓力，或導致其銀行貸款違約。美銀發表報告，基本預期未來兩年大型地產商不太可能出現違約。倘出現違約，美銀認為對住宅市場情緒的影響可控，惟銀行或收緊向地產商放貸和按揭貸款，投資性地產項目的估值會面臨壓力。美銀看好股息率高且可持續的地產商業主，包括太古地產（1972）、領展（0823）

美銀稱，地產商能證明有足夠資源完成住宅地產項目，才會獲發住宅預售許可證，因此認為即使出現違約情況，不會出現項目停建問題。不過若出現地產商違約，銀行或不願意為其住宅項目提供按揭，買家或偏好資金流動性強的開發商，或與港鐵（0066）共同開發的項目。

投資項目方面，美銀稱若出現地產商違約，銀行或要求其他地產商為貸款提供額外抵押，另考慮進一步收緊貸款配額。若作為抵押品的地產投資物業被迫大規模出售，會令物業估值大幅下降，將推高地產商的負債。

財政司長將於下周三（26日）發表《財政預算案》，美銀料針對地產的具體政策會相對較少，預期新投資移民計劃投資住宅物業，可計入投資額的上限會由1000萬元改為3000萬元，若滬深港通納入房託基金（REITs）會是額外利好。另若內地容許來港專才不受資本管制來港購買物業，更大為改變現時市况。

美銀預期由於過去三年的地產市場低迷，加上物業減值，今年利潤可能會較弱，料長實（1113）和長和（0001）每股派息下跌逾一成，新世界（0017）流動性狀况是市場關注重點。