富融銀行：核心系統升級 新產品開發時間大減

邱家驊表示，富融銀行管理層於2023年底檢視未來發展策略時，認為該行的對公業務（指面向企業的各項金融交易服務）及跨境業務具有較大發展潛力，業務策略革新及成本節約需求推動系統升級。騰訊雲在可用性、安全性、數據中心運維管理及成本效益方面具有優勢，為保證數據單次遷移成功及降低對客戶的影響，新系統上線前共經過6次演練測試。啟用新系統後，富融創新產品如對多幣種循環貸和大額存款的開發時間已經由半年大幅下降至3個月。

料2027年IT非人力成本節省53%。

目前富融銀行尚未實現盈利，邱家驊指暫時未有具體扭虧時間表。但他強調，相信升級後新系統將有助逐步降低成本。他續稱，目前系統架構具備前瞻性，短期不會再次切換，但現今金融系統發展迅速，不排除未來依據市場科技發展及業務需求，考慮進一步升級的可能。

騰訊雲副總裁胡利明介紹，在系統轉換過程中，為富融銀行構建全新雲計算環境，並通過騰訊雲數據庫TDSQL及騰訊雲TCE提供底層支援及性能保障。整個項目周期僅用10個月，遠低於行業平均所需的2至3年。新系統上線切換僅用15小時，並在6小時的數據遷移窗口期內，順利將來自不同供應商的系統及數據遷移至新一代核心。

明報記者 邱潤青 深圳報道