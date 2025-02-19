三一重工最快下半年 來港上市集資117億

消息人士指出，上市準備工作剛開始，上市條款有可能發生變化。三一重工、美銀沒有回應路透查詢，摩通和中信証券拒絕置評。三一重工現已在上海A股上市，昨收市市值為1364.47億元人民幣（約1456.98億港元）。三一集團另一間子公司三一國際（0631）於2009年來港上市，路透表示三一重工曾於2011年嘗試在港上市，惟因市况而延遲。

赤峰黃金通過H股上市聆訊

此外，另一隻上海上市的A股赤峰黃金（滬：600988）周一晚通過H股上市聆訊，中信証券為獨家保薦人。內地傳媒引述消息指出，公司目標集資4億至5億美元（約31.2億至39億港元）預計2月正式開始招股，現時已啟動投資者路演（Pre-Deal Investor Education）。內地人工甜味劑龍頭新琪安科技繼去年7月後，再度申請來港上市﹐去年溢利4340萬元人民幣，按年跌2.91%。

GEM轉至主板簡化機制去年實施後首家轉板公司，比優集團（9893）首日轉至主板上市，成交額僅327.63萬元。股價在收市前抽升，收市倒升8.33%，收報0.65元。自公布轉板以來，已累升73.33%。

明報記者 歐陽偉昉