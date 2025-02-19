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馬斯克旗下xAI推Grok 3 號稱「全球最聰明AI模型」 測試表現勝對手

【明報專訊】全球首富馬斯克旗下AI初創公司xAI正式發布號稱「全球最聰明AI模型」Grok 3。根據xAI在直播提供的數據，Grok 3在數學、科學及編程的基準測試，表現超越OpenAI的GPT-4o、內地AI初創公司DeepSeek去年底以低成本訓練出來的V3、Google的Gemini 2 Pro，以及Anthropic的Claude 3.5 Sonnet。Grok 3首次亮相，時值AI競賽的關鍵時刻，在DeepSeek上月推出強大的R1開源模型後不久，馬斯克也在積極擴大其AI業務的影響力。

馬斯克表示，Grok 3 於今年1月初完成預訓練（pre-training），其運算能力是去年8月推出的Grok 2的「10倍以上」，它基本上有點像測試版，目前其團隊仍在每天不斷改良模型，實際上在24小時內「已可看到改進的成果」。xAI計劃，在最新版本Grok模型完全成熟後，立即開源其先前版本。馬斯克預計， Grok 3的轉變將在數月內完成。

能自我改錯 達至邏輯一致

馬斯克稱，Grok 3的訓練在xAI數據中心進行，過程累計使用20萬個Nvidia（英偉達）GPU。該模型以合成數據訓練，能透過反覆檢視數據自我修改錯誤，以達至邏輯一致性，避免其他AI聊天機械人常見的「幻覺」（hallucinations）。這種「幻覺」會導致AI將虛假訊息或誤導內容當成事實來處理。馬斯克上周透過視像通話向在迪拜舉行的「世界政府峰會」發表演說時稱，Grok 3「聰明得嚇人」，擁有非常強大的推理能力，「在迄今所有測試結果顯示，Grok 3的性能勝於任何已推出的AI模型」。

彭博社稱，馬斯克對Grok 3的評價，尚未得到獨立驗證。任何新進展都反映其與OpenAI之間的競爭加劇。馬斯克於2023年創立xAI時，聲稱要成為OpenAI的替代選項，並就OpenAI計劃改組成營利企業提出訴訟，指其違反創立宗旨。

訂閱服務月費22美元

xAI已推出由Grok 3支援的新AI搜尋引擎「 DeepSearch」。它是一款具推理能力的聊天機械人，能解釋它對用戶查詢的理解過程，並闡述自己如何思考回應。Grok 3已向X平台的Premium+美國訂戶開放。該項訂閱服務的月費為22美元，相比OpenAI的GPT-4o，頂級服務月費為200美元。

xAI也針對Grok手機軟件及Grok.com網站，啟動名為SuperGrok的新訂閱服務。馬斯克團隊又披露，打算盡快推出基於語音的聊天機械人。

目前xAI和OpenAI等AI初創公司正加快籌集資金。根據彭博社上周報道，xAI正為新一輪融資進行談判，集資額約100億美元，使該公司估值增至750億美元。OpenAI亦正談判，希望透過新一輪融資，集資400億美元，這將使該公司估值達到3000億美元。

科技企業的AI競賽近期愈趨激烈，例如DeepSeek繼推出V3後，上月另推出了R1模型，表現媲美OpenAI最先進的o1正式版。此外，OpenAI預告即將推出GPT-4.5和GPT-5。

（綜合報道）

[國際金融]