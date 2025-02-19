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OpenAI授特別投票權 抵禦外部敵意收購

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，在馬斯克提出價值974億美元的收購要約後，OpenAI正考慮向其非牟利董事會授予特別投票權，以抵禦外部敵意收購，並確保在其轉型為牟利機構後，仍能保持決策權，有能力推翻微軟（美：MSFT）及軟銀（日：9984）等主要投資者的決策。OpenAI上周拒絕馬斯克牽頭財團所提出的收購要約，質疑馬斯克此舉旨在拖慢OpenAI發展步伐。

轉牟利機構後保決策權

消息指隨着OpenAI向牟利機構的模式轉型，其行政總裁Sam Altman及其他董事會成員正商討新的治理措施，暫未作出最終決定。不過相關變化可能有助於OpenAI防止馬斯克在內的潛在敵意收購。馬斯克與Altman等人於2015年共同創立非牟利的OpenAI，但馬斯克在2018年離開OpenAI董事會後，對OpenAI的轉型計劃愈趨不滿，並為此提出訴訟。

Meta建最長海底電纜網絡

此外，facebook母企Meta（美：META）也在促進其AI業務發展。英國廣播公司報道，Meta宣布計劃建造全球最長海底電纜網絡，連接美國、印度、南非及巴西等地，全長約5萬公里，為五大洲提供「業界領先的連線功能」，並有助支援Meta的AI項目。

專家指出，該個名為Project Waterworth的海底電纜項目，繞過歐洲和中國，避開蘇伊士運河和南海等「地緣政治熱點」，並將美國與南半球主要競爭市場連結，可「增強美國在海外的經濟和基礎設施實力」。

（綜合報道）

[國際金融]